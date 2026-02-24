Πλήθος κόσμου στην Καλαμάτα το τριήμερο των Αποκριών - Πετυχημένες εκδηλώσεις την Καθαρά Δευτέρα

Ο Δήμος και η Κ.Ε. «Φάρις» διοργάνωσαν στην πόλη και τις Κοινότητες, πέραν του 13ου Καλαματιανού Καρναβαλιού, πλήθος εκδηλώσεων, για όλες τις ηλικίες, σε συνεργασία με τις Κοινότητες, Πολιτιστικούς και Τοπικούς Συλλόγους. Ανήμερα την Καθαρά Δευτέρα, για μία ακόμη χρονιά, στη Νέδουσα αναβίωσε το αρχέγονο Δρώμενο της Ευετηρίας.

Την Καθαρά Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου 2026, στις παραλίες της Καλαμάτας, δεκάδες εκατοντάδες πολίτες όλων των ηλικιών γιόρτασα τα κούλουμα, με πέταγμα χαρταετού και παραδοσιακά εδέσματα. Σαρακοστιανά, χορός, χαρταετοί και αερόστατα πρωταγωνίστησαν σε εκδηλώσεις και στις Κοινότητες.

ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΣΑΝ ΤΑ «ΚΑΡΝΑΒΑΛΟΧΡΩΜΑΤΑ»

Εντυπωσιακή και γεμάτη χρώμα ήταν, επίσης, η δράση που εξελίχθηκε ανήμερα την Καθαρά Δευτέρα στην Ακτή ΝΟΚ, με πλήθος κόσμου όλων των ηλικιών να συμμετέχουν και να διασκεδάζουν.