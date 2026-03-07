Το Φεστιβάλ Τζαζ Καρδαμύλης επιστρέφει για 12η χρονιά

Το φεστιβάλ διοργανώνεται από το Sarpsborg Jazzclub της Νορβηγίας σε συνεργασία με τον Δήμο Δυτικής Μάνης και το Bar 1866, μετατρέποντας την περιοχή σε σημείο συνάντησης μουσικών και φίλων της τζαζ από όλο τον κόσμο. Συναυλίες θα πραγματοποιηθούν σε εστιατόρια, ταβέρνες και καφέ της περιοχής, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα ζωντανής μουσικής σε όλη την πόλη. Οι περισσότερες εκδηλώσεις θα έχουν ελεύθερη είσοδο, ενώ κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων θα συγκεντρώνονται προαιρετικές δωρεές για την υποστήριξη του φεστιβάλ. Ειδικές συναυλίες θα φιλοξενηθούν στο σπίτι του Patrick Leigh Fermor στις 19 Μαΐου, με τους Kira Dalan, Knut Hem και Anders Amundsen, και στις 21 Μαΐου, με το Oslo Swingers Club. Στη φετινή διοργάνωση συμμετέχουν δεκάδες καλλιτέχνες και σχήματα από την Ευρώπη και όχι μόνο. Μεταξύ αυτών θα εμφανιστούν οι Frank Muschalle (Γερμανία), Hege Saugstad Band (Νορβηγία), Elisabeth Pearson Band (Νορβηγία), Jan Inge Melsæter Sextett (Νορβηγία), Dr. Bekken (Νορβηγία), Les Ducs de la Pompe (Γερμανία), Frollein Sax (Γερμανία), καθώς και οι Majken Christiansen Quartet (Δανία/Νορβηγία). Παράλληλα, το πρόγραμμα εμπλουτίζεται από συμμετοχές όπως οι Liv Renate Elnes Band, Nina Gromstad Quartet, Winding Road Bluegrass Band, Red Miles, Odd Schlocks, αλλά και από Έλληνες μουσικούς, μεταξύ των οποίων οι Κυριάκος Παππούλης, Ιπποκράτης Πατάκος και Σπύρος Πετρέας. Το Διεθνές Φεστιβάλ Τζαζ Καρδαμύλης έχει καθιερωθεί ως ένας από τους σημαντικούς μουσικούς θεσμούς της Μεσσηνίας, συνδυάζοντας την υψηλού επιπέδου τζαζ μουσική με το μοναδικό φυσικό και πολιτιστικό τοπίο της Μάνης. Με καλλιτέχνες από πολλές χώρες και μια ανοιχτή, φιλόξενη ατμόσφαιρα, η διοργάνωση φιλοδοξεί και φέτος να προσελκύσει επισκέπτες και φίλους της μουσικής από την Ελλάδα και το εξωτερικό.