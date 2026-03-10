Μουσικοθεατρική παράσταση για τη Σωτηρία Μπέλλου

Η παράσταση με τίτλο «Σωτηρία Μπέλλου – Η ζωή και τα τραγούδια μιας θρυλικής φωνής» ανεβαίνει από την Ορχήστρα Χώρο Πολιτισμού και εντάσσεται στον κύκλο εκδηλώσεων «Γυναίκες στο Ρεμπέτικο». Στον ρόλο της Σωτηρίας Μπέλλου εμφανίζεται η Σταυρούλα Μπαρδουνιώτη, η οποία υπογράφει επίσης τη σκηνοθεσία και τα κείμενα της παραγωγής. Στο τραγούδι συμμετέχει η Μιμίκα Τάσση. Τη μουσική συνοδεία αναλαμβάνουν ο Δημήτρης Αδαμόπουλος στο πιάνο και ο Γιώργος Αδαμόπουλος στο μπουζούκι, ενώ την ηχοληψία επιμελείται ο Χρήστος Πουλακίδας. Η προπώληση των εισιτηρίων πραγματοποιείται στο βιβλιοπωλείο «Ολα Χαρτί», στην οδό 23ης Μαρτίου 2, στην Καλαμάτα. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 6974184883.