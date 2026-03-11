Καλαμάτα: Εκδήλωση με τον ποιητή Γιάννη Τζανετάκη

Εκδήλωση με τίτλο «Η Καλαμάτα μέσα μου - Ο ποιητής Γιάννης Τζανετάκης και η δική του Καλαμάτα», διοργανώνει το Σάββατο στις 7 μ.μ., στο ξενοδοχείο «Ρεξ», η Ενωση Μεσσήνιων Συγγραφέων, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει παρουσίαση της εργοβιογραφίας του Γιάννη Τζανετάκη με προβολή οπτικού υλικού, καθώς και ομιλίες από τη φιλόλογο-συγγραφέα Αντωνία Παυλάκου με θέμα «Χρόνος, Νοσταλγία και εικόνα στην ποίηση του Γιάννη Τζανετάκη» και από τον φιλόλογο-συγγραφέα Κωνσταντίνο Κωστέα με θέμα: «Ηταν σαν πάντα Κυριακή κι Αριστομένους - Ποιητική αναπαράσταση μιας πόλης».

Ο ίδιος ο ποιητής θα μιλήσει για την Καλαμάτα στην ποίησή του και θα διαβάσει επιλεγμένα ποιήματά του που αναφέρονται στη σχέση του με τη γενέθλια πόλη. Την εκδήλωση, που πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με τον Δήμος Καλαμάτας, θα πλαισιώσει το μουσικό σχήμα «Καλλιτεχνικό Στέκι», με μουσικά θέματα από την ταινία Cinema Paradiso, με υπεύθυνο μουσικό τον Πέτρος Κατσούλης. Συντονίζει η Νικολίνα Λέκκα, πρόεδρος της Ενωσης Μεσσήνιων Συγγραφέων. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.