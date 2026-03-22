Εκδήλωση του ΚΚΕ Μεσσηνίας για την Κούβα

Εκδήλωση - συζήτηση με θέμα “Κάτω τα χέρια από την Κούβα. Η Κούβα δεν είναι μόνη της”, οργανώνει η Τομεακή Επιτροπή Μεσσηνίας του ΚΚΕ, το Σάββατο 28 Μαρτίου, στις 8 το βράδυ, στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας.

Ομιλητής θα είναι ο Νίκος Σερετάκης, μέλος του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων της ΚΕ του κόμματος.



Η ΤΕ Μεσσηνίας του ΚΚΕ δηλώνει ότι στηρίζει “τον ηρωικό λαό της Κούβας, που για παραπάνω από 60 χρόνια αντιστέκεται στο βάρβαρο αποκλεισμό που της έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ” και σημειώνει, μεταξύ άλλων: “Ειδικά μετά την ιμπεριαλιστική επέμβαση στην Βενεζουέλα και τα νέα μέτρα της εγκληματικής κυβέρνησης Τραμπ, επιχειρεί να ενισχύσει ακόμα περισσότερο τον βάρβαρο αποκλεισμό. Η Κούβα στερείται την προμήθεια καυσίμων, φαρμάκων, ακόμα και τροφίμων, για να την στραγγαλίσουν οικονομικά και να γονατίσουν το λαό της. Τα τελευταία χρόνια έγινε ολοφάνερο πως οι ιμπεριαλιστές δεν διστάζουν να διαπράξουν κανένα έγκλημα όταν κυνηγάνε νέα πεδία κερδοφορίας. Τα παραδείγματα πολλά: Ουκρανία, Γάζα, Βενεζουέλα, Ιράν. Παντού εκφράζεται η μεγάλη σύγκρουση της εποχής μας για την πρωτοκαθεδρία στο ιμπεριαλιστικό σύστημα ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Κίνα. Το σενάριο μιας στρατιωτικής επέμβασης των ΗΠΑ στην Κούβα είναι υπαρκτό. Τα ιμπεριαλιστικά προσχήματα πως η Κούβα αποτελεί «απειλή για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ», είναι γελοία”.

Στην εκδήλωση η ΤΕ θα προσφέρει 3 ποδήλατα, για τη στήριξη της πρωτοβουλίας αποστολής κοντέινερ υλικής βοήθειας του Ελληνοκουβανικού Συνδέσμου Φιλίας και Αλληλεγγύης Καλαμάτας “Venceremos” και καλεί τους εργαζόμενους, τη νεολαία, τους μαζικούς φορείς της Μεσσηνίας να στηρίξουν την πρωτοβουλία αυτή.