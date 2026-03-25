Έκθεση για τον Μίκη Θεοδωράκη στο Μουσείο Ελιάς και Ελληνικού Λαδιού

Στο πλαίσιο της περιοδεύουσας έκθεσης «Μίκης Θεοδωράκης: η μνήμη στην ψηφιακή εποχή», η οποία παρουσιάζεται στο Μουσείο Ελιάς και Ελληνικού Λαδιού στη Σπάρτη έως τη Δευτέρα 18 Μαΐου, το Πολιτιστικό Ιδρυμα Ομίλου Πειραιώς οργανώνει δύο αυτοτελή εικαστικά εργαστήρια με τίτλο «Η τέχνη μάς ενώνει», τη Δευτέρα 30 Μαρτίου (στις 10 π.μ. και στις 12 μ.).

Τα εργαστήρια, διάρκειας 90 λεπτών, απευθύνονται σε σχολικές ομάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικών Σχολείων.

Οι μαθητές και οι μαθήτριες θα επισκεφθούν την έκθεση και, μέσα από εικόνες, ήχο και σύγχρονα μέσα αφήγησης, θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν το έργο του μεγάλου συνθέτη. Επιπλέον, θα διερευνήσουν πώς η μουσική του Μίκη Θεοδωράκη εξακολουθεί να εμπνέει στη σύγχρονη ψηφιακή εποχή και πώς ένα ιστορικό καλλιτεχνικό έργο μπορεί να αποκτήσει νέα δυναμική, λειτουργώντας ως γέφυρα ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν.

Στη συνέχεια, με την καθοδήγηση της Χαράς Κανάρη, Επίκουρης Καθηγήτριας Μουσειακής Εκπαίδευσης (ΤΕΠΑΕ-ΑΠΘ), και της Αναστασίας-Ζωής Σουλιώτου, Επίκουρης Καθηγήτριας στην Τέχνη και στις Τεχνολογίες της Τέχνης (ΤΕΠΑΕ-ΑΠΘ), οι συμμετέχοντες θα δημιουργήσουν ομαδικά έργα ελαιογραφίας, αντλώντας έμπνευση από τη θεματική του Μουσείου, έργα της μόνιμης συλλογής του, καθώς και από τις μουσικές συνθέσεις του Μίκη Θεοδωράκη.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν, με απαραίτητη δήλωση συμμετοχής. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις, τα ενδιαφερόμενα σχολεία μπορούν να επικοινωνούν με το Μουσείο στο τηλέφωνο 27310 89315, καθημερινά (εκτός Τρίτης), από τις 10 π.μ. έως τις 6 μ.μ.