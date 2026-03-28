«Ο λύκος και τα 7 κατσικάκια» την Κυριακή στην Καλαμάτα

Πρόκειται για μια σύγχρονη, ξεκαρδιστική και τρυφερή διασκευή του αγαπημένου παραμυθιού. “Τι συμβαίνει όταν ο πιο πονηρός λύκος του δάσους προσπαθεί να ξεγελάσει τα πιο ζωηρά κατσικάκια; Όταν η εξυπνάδα, το θάρρος και η συνεργασία μπαίνουν στη σκηνή… τότε το γέλιο συναντά τη συγκίνηση! Η θεατρική παράσταση «Ο Λύκος και τα 7 Κατσικάκια» ζωντανεύει τη γνωστή ιστορία μέσα από μια φρέσκια, κωμική ματιά, γεμάτη μουσική, ρυθμό και ευρηματικά σκηνικά παιχνίδια. Ο Λύκος δεν είναι απλώς κακός — είναι σπαρταριστά αδέξιος, η Μαμά Κατσίκα έξυπνη και ατρόμητη, ενώ τα κατσικάκια, το καθένα με τον δικό του ξεχωριστό χαρακτήρα, μαθαίνουν πως η εξυπνάδα, η αγάπη και η ομαδικότητα νικούν κάθε φόβο. Με χιούμορ που διασκεδάζει μικρούς και μεγάλους, το έργο αναδεικνύει με ευαισθησία ότι η πραγματική δύναμη δεν βρίσκεται στους μύες, αλλά στο μυαλό και στην καρδιά. Μέσα από το σχέδιο της Ρένας και της Μαμάς Κατσίκας, την τεμπελιά του Τάκη, τον φόβο της Λίζας, τις σκανταλιές του Πίπη και τη συνεργασία όλων, το κοινό συμμετέχει σε ένα ευφάνταστο παιχνίδι ευρημάτων, γέλιου και ανατροπών. Η διασκευή συνδυάζει θέατρο, μουσική και διαδραστικά στοιχεία, προσκαλώντας τα παιδιά να συμμετέχουν ενεργά στην ιστορία και να ανακαλύψουν πως η εξυπνάδα σώζει εκεί που η δύναμη δεν φτάνει” τονίζεται από τους διοργανωτές. Παίζουν: Στέλλα Μπονάτσου, Μάριος Ντερντές, Αλεξάνδρα Τσολακίδου, Αμελί Μαρκάκη, Στέλιος Καραγεωργίου, Ζήνα Παγδατή και Κώστας Παπαιωάννου. Ηλεκτρονική προπώληση γίνεται μέσω του more.com και στο βιβλιοπωλείο "Ολα χαρτί".