Οι Επαναστάτες του Σαββατοκύριακου» στο Μουσείο Ελιάς

Την προβολή θα προλογίσουν η πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Λακωνίας και Καθηγήτρια Παθολογίας Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Μαρία Τσιρώνη και η προέδρος του Συλλόγου Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αυτισμό Ν. Λακωνίας «Φάσμα Ζωής» Μαργαρίτα Σπυριδάκου.

Στην ταινία του Μαρκ Ρότμουντ, ο Μίρκο και η Φατιμέ καλούνται να στείλουν τον 10χρονο γιο τους, Τζέισον, ο οποίος είναι στο φάσμα του αυτισμού, σε σχολείο ειδικής αγωγής. Ο Τζέισον υπόσχεται να προσπαθήσει, αρκεί ο πατέρας του να τον βοηθήσει να βρει την αγαπημένη του ποδοσφαιρική ομάδα. Ετσι ξεκινά ένα ιδιαίτερο ταξίδι σε όλη τη Γερμανία για να δουν ζωντανά και τις 56 ομάδες των επαγγελματικών κατηγοριών. Πατέρας και γιος αφήνουν πίσω τη ρουτίνα του σπιτιού τους και ανακαλύπτουν νέους τρόπους να επικοινωνούν και να στηρίζουν ο ένας τον άλλον.

Μετά την προβολή θα ακολουθήσει παρουσίαση από την Γεωργία Μαντζουράνη, Διευθύντρια του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.) Ανατολικής Μάνης, και την Μάρθα Ηλιοπούλου, φιλόλογο ειδικής αγωγής, με θέμα «Εφηβοι στο φάσμα του αυτισμού: Εκπαιδευτικές Διαδρομές, Δομές Υποστήριξης και Διαφοροποιημένη Μάθηση».

Η είσοδος είναι ελεύθερη. Λόγω περιορισμένου αριθμού θέσεων, είναι απαραίτητη η κράτηση.