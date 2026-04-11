Συναυλία του Δημήτρη Μπάση στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας

Μαζί με τον μεγάλο ερμηνευτή, στη σκηνή θα βρεθεί η μικτή χορωδία του Ομίλου, συνοδευόμενη από ορχήστρα, η οποία απαρτίζεται από καταξιωμένους καθηγητές μουσικής. Οι ηθοποιοί Στέφη και Γιόλικα Πουλοπούλου θα διαβάσουν κείμενα σχετικά με τη ζωή και το έργο του Σταύρου Κουγιουμτζή. Η εκδήλωση αποτελεί φόρο τιμής στον σπουδαίο δημιουργό και αναμένεται να συγκινήσει το κοινό, αναδεικνύοντας την αξία των τραγουδιών του. Η συναυλία πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Δήμου Καλαμάτας και τη χορηγία του Ιδρύματος Γεωργίου και Βικτωρίας Καρέλια, Μέγα Χορηγού του «Ορφέα», που στηρίζει σταθερά τις πολιτιστικές δράσεις της πόλης. «Σας περιμένουμε για μια αξέχαστη βραδιά γεμάτη μουσική και ποίηση», αναφέρει το κάλεσμα. Η είσοδος κοστίζει 20 ευρώ και η προπώληση εισιτηρίων γίνεται στο «Ολα χαρτί», Πλατεία 23ης Μαρτίου 2, Καλαμάτα.