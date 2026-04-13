eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Δευτέρα, 13 Απριλίου 2026 08:24

Οι «Επαναστάτες του χορού» τον Μάιο στην Καλαμάτα

Γράφτηκε από την

Η παράσταση «Επαναστάτες του χορού» έρχεται σε νέα εκδοχή το Σάββατο 16 Μαΐου στις 6.30 μ.μ. στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας.

Αποτελείται από 13 χορογραφίες που αφηγούνται μια ενιαία ιστορία μέσα από διαφορετικά είδη χορού. Μέσα από τη σκηνική δράση και τη μουσική, παρακολουθούμε μια ομάδα ανθρώπων που ρισκάρει, συγκρούεται με το σύστημα, ερωτεύεται και καλείται να πάρει κρίσιμες αποφάσεις γύρω από την ελευθερία και την ευθύνη. Στην παράσταση συμμετέχουν 15 μαθητές με αναπηρία μαζί με ομάδα 10 συνοδών που χορεύουν επί σκηνής.

Η παράσταση παρουσιάστηκε την προηγούμενη χρονιά σε δύο sold out παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο της Αθήνας και επιστρέφει με ανανεωμένη ροή. Η thisability Creative Dance λειτουργεί σε συνεργασία με το Κέντρο Ειδικών Θεραπειών και Θεραπευτικής Ιππασίας «Ιππόσχεση», υποστηρίζοντας τη θεραπευτική διάσταση της κίνησης και του χορού. Τη χορογραφία και τη σκηνοθετική επιμέλεια υπογράφει η Ζώγα Φιλίππα.

Ηλεκτρονική προπώληση γίνεται στο ticketservices.gr

Κατηγορία Εκδηλώσεις
επιστροφή στην κορυφή

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας εδώ για να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις