Θα μιλήσει ο Τάσος Χατζηαναστασίου, εκπαιδευτικός, Δρ. Νεότερης Ιστορίας. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα εκδηλώσεων της εφημερίδας “Ελευθερία” (Γεωργούλη 26).
Δευτέρα, 20 Απριλίου 2026 19:17
Εκδήλωση στην Καλαμάτα για την Εξοδο του Μεσολογγίου
Εκδήλωση με θέμα “Γιατί το Μεσολόγγι μας συγκινεί και μας ενώνει;” οργανώνει την Τετάρτη 22 Απριλίου στις 7 μ.μ. ο Όμιλος Καλαμάτας Φίλων Ελληνικής Ιστορίας, με αφορμή τη συμπλήρωση 200 χρόνων από την Έξοδο του Μεσολογγίου.
