Z-FEST: Αύριο η ξεκινά το Φεστιβάλ Νεολαίας στην Καλαμάτα

Αύριο, Παρασκευή, κάνει πρεμιέρα στην Καλαμάτα το Z-FEST, το Φεστιβάλ Νεολαίας που δημιουργήθηκε από νέους, για νέους, και πραγματοποιείται για πρώτη φορά στην πόλη.

Με ένα πολυσύνθετο πρόγραμμα που περιλαμβάνει εργαστήρια, περιβαλλοντικές δράσεις, πολιτιστικά δρώμενα και ευκαιρίες δικτύωσης, το φεστιβάλ επιχειρεί να φέρει τη νεολαία στο προσκήνιο, όχι ως θεατή, αλλά ως ενεργό συνδιαμορφωτή.

Η έναρξη θα δοθεί το απόγευμα (4 μ.μ.-8 μ.μ.) στο 4ο Γυμνάσιο Καλαμάτας, με μια σειρά παρουσιάσεων και εργαστηρίων σε συνεργασία με το σχολείο. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει σύντομα, διαδραστικά εργαστήρια και παρουσιάσεις διάρκειας 20-35 λεπτών από φορείς της πόλης. Μέσα από θεματικές όπως η κλιματική δράση, η βιωσιμότητα, η νεανική ενδυνάμωση, η καινοτομία και η πολιτιστική κληρονομιά, οι νέοι θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν πρακτικά εργαλεία, μεθοδολογίες και καλές πρακτικές για μια πιο βιώσιμη και δίκαιη πόλη. Το φεστιβάλ απευθύνεται σε νέους έως 30 ετών, καθώς και σε εκπαιδευτικούς και συμβούλους νεολαίας. Συμμετέχουν το 4ο Γυμνάσιο Καλαμάτας, το 5ο Γυμνάσιο Καλαμάτας, το ΚΕΠΕΑ Καλαμάτας, το Villages in Action, η ΚΑΝΕ και ο Δήμος Καλαμάτας.

Η αυλαία του φεστιβάλ θα πέσει το βράδυ της Κυριακής (7.30 μ.μ.-9 μ.μ.) στο Εργατικό Κέντρο Καλαμάτας, με τη θεατρική παράσταση «Ο εχθρός του λαού» του Ιψεν, σε διασκευή νέων δημιουργών. Η παράσταση προσφέρει μια μοναδική καλλιτεχνική εμπειρία πάνω στα διαχρονικά κοινωνικά και οικολογικά ζητήματα του έργου. Παράλληλα, καθ’ όλη τη διάρκεια του τριημέρου, στο φουαγιέ του Πνευματικού Κέντρου θα φιλοξενείται έκθεση συμμετοχικού σχεδιασμού από παιδιά και νέους, που παρουσιάζει ιδέες, σχέδια και προτάσεις παιδιών και νέων για έναν πιο βιώσιμο και φιλικό τόπο. Σε διάφορους χώρους του φεστιβάλ καθ’ όλη τη διάρκεια του φεστιβάλ, το Συμβούλιο Νεολαίας θα πραγματοποιεί μικρές αυθόρμητες συνεντεύξεις με επισκέπτες και συμμετέχοντες, συζητώντας γύρω από την πόλη, τους δημόσιους χώρους και το μέλλον τους.

Αναλυτικά ολόκληρο το πρόγραμμα του τριημέρου στο σύνδεσμο:

https://interaliaproject.com/event/z-fest-youth-festival-in-kalamata-april-24-26-2026/?fbclid=IwY2xjawRVdEBleHRuA2FlbQIxMABicmlkETAyY2xzNjM5ajlDNmk1akx4c3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHrt2cJvu1ZJHiudFeViRgsGYzPzojk3fBv5mzPDJUrM-BEz4lgU7PPUjc_0Y_aem_YRjDf224LcTCIUzN0C-qCQ