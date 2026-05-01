Συναυλία στο Φεστιβάλ Κορώνης με τον Frederick di Georgiou και τη Marie Noelle

Συναυλία με κλασική τζαζ, μπλουζ, σουίνγκ και ελληνική μουσική θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο στις 8 μ.μ., στην αίθουσα «Μπόγρης 1», στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Κορώνης, με τον Frederick di Georgiou και τη Marie Noelle.

Ο Frederick di Georgiou είναι συνθέτης τζαζ και κλασικής μουσικής και έχει συνεργαστεί ως πιανίστας με μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της μουσικής σκηνής, όπως οι Sinatra, Diana Ross, Tom Jones, καθώς και οι Pavarotti και Maria Callas. Η Marie Noelle είναι μια νέα και ιδιαίτερα ταλαντούχα τραγουδίστρια της τζαζ και του μπλουζ. Θα παρουσιαστούν έργα των: Γ. Σπανού, Β. Τσιτσάνη, Γ. Ζαμπέτα, Ν. Ιγνατιάδη, Κ. Πρετεντέρη, καθώς και των G. Gershwin, A. Hamilton, J. Hawkins, E. James, D. Brubeck, B. Evans, J. Mercer, W. Nelson και άλλων. Οι τιμές των εισιτηρίων είναι 12€, 10€ και 7€, ενώ η είσοδος είναι ελεύθερη για άτομα κάτω των 18 ετών.

Η προπώληση πραγματοποιείται μέσω του ticketservices.gr και στο κατάστημα «Αλντεμπαράν».