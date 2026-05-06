Εκδήλωση για τη Mercosur στην Καλαμάτα

Εκδήλωση για την συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ενωσης με την Mercosur πραγματοποιείται το Σάββατο 9 Μαΐου στην Καλαμάτα.

Την εκδήλωση, που θα ξεκινήσει στις 7 μ.μ. στην αίθουσα ''Μεσσάνα'' του ξενοδοχείου Rex, διοργανώνει ο «Κόμβος Ιδεών Homo Universalis» με τίτλο “Μercosur: αναπτυξιακή ευκαιρία ή απειλή για την Ευρώπη”.

Για τα οφέλη και τους κινδύνους της συμφωνίας που υπογράφηκε τον περασμένο Ιανουάριο, θα μιλήσουν ο πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Καλαμάτας Μιχάλης Αντωνόπουλος, ο πρόεδρος της Ομάδας Παραγωγών ελαιολάδου ''Νηλέας'' Γιώργος Κόκκινος και ο δημοσιογράφος της “Ελευθερίας” Θανάσης Λαγός.

Τη συζήτηση θα συντονίσει η Χριστίνα Χρηστίδου.