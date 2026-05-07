«Πρότυπο Κέντρο Μητέρα – Παιδί»: Εκδήλωση για την γιορτή της μητέρας

Το «Πρότυπο Κέντρο Μητέρα – Παιδί» διοργανώνει εκδήλωση για την γιορτή της μητέρας, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή στις 11 π.μ., στην κεντρική πλατεία Καλαμάτας.

Οπως σημειώνουν χαρακτηριστικά: «Η μητέρα δεν αποτελεί μόνο έναν ρόλο, αλλά μια βαθιά σχέση που θέτει τα θεμέλια της συναισθηματικής και κοινωνικής ανάπτυξης του παιδιού. Σας προσκαλούμε σε μια όμορφη γιορτή αφιερωμένη σε όλες τις μαμάδες, γεμάτη χαμόγελα, μουσική, αγάπη και λουλούδια. Ελάτε να τιμήσουμε μαζί το πιο ξεχωριστό πρόσωπο της ζωής μας».