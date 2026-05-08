Καλαμάτα: Ξεκινά σήμερα η 13η Ανθοκομική - Στο Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων

Η έκθεση θα λειτουργήσει στο Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων έως τις 17 Μαΐου, ενώ τα επίσημα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν αύριο στις 8 μ.μ. στο χώρο μπροστά στο αναψυκτήριο.

Η Ανθοκομική, που φέτος έχει θεματικό αφιέρωμα στα ξηρανθεκτικά φυτά, θα προσφέρει για ακόμη μια χρονιά στο κοινό τη δυνατότητα να θαυμάσει και να αγοράσει ανθόφυτα, θάμνους και δένδρα, αλλά και εργαλεία και εφόδια, να λάβει πληροφορίες από ειδικούς για τη φροντίδα του κήπου, να συμμετάσχει σε εκπαιδευτικά προγράμματα, και να παρακολουθήσει καλλιτεχνικές εκδηλώσεις.

Θα μετάσχουν φυτωριούχοι, παραγωγοί ανθοκομικών και λαχανοκομικών ειδών. Οι ώρες λειτουργίας της Ανθοκομικής θα είναι από τις 9 το πρωί έως τις 10.30 το βράδυ. Μεταξύ άλλων έχουν προγραμματιστεί συναυλίες με τη συμμετοχή του Μουσικού Σχολείου Καλαμάτας, καθώς και του Δημοτικού Ωδείου με δύο μουσικά σύνολά του, ενώ καθημερινά όλες τις μέρες θα πραγματοποιούνται εκπαιδευτικά προγράμματα για παιδιά. Έχουν προγραμματιστεί, επίσης, δράση για τη γιορτή της μητέρας, λουλουδένιος περίπατος κ.ά.

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων, ο Δήμος Καλαμάτας και η Κ.Ε. Φάρις διοργανώνουν σήμερα στις 9 μ.μ. συναυλία με το συγκρότημα «Cubaneros», στο χώρο του Πατινάζ. Με μουσική σε κουβανέζικους ρυθμούς το συγκρότημα υπόσχεται μια όμορφη βραδιά στην καρδιά της πόλης. Την καλλιτεχνική επιμέλεια έχει η ομάδα της PolisArt Events. Νωρίτερα, στις 7.30 μ.μ., ο αθλητικός Πολιτιστικός Σύλλογος «Παράδεισος» θα πραγματοποιήσει Fαce Painting με λουλούδια για μικρούς και μεγάλους.