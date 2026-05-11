Παρουσιάστηκε το βιβλίο του Θεόδωρου Λιανού

Σε μια ιδιαίτερα ζεστή και φιλόξενη ατμόσφαιρα, το Σάββατο 9 Μαΐου πραγματοποιήθηκε στο Μουσείο Χαρακτικής «Τάκη Κατσουλίδη», στη γενέτειρά του, τη Μεσσήνη, η παρουσίαση του βιβλίου του διακεκριμένου καθηγητή Θεόδωρου Λιανού, «Η εξουσία του κακού».

Την εκδήλωση χαιρέτησαν ο Γιώργος Αθανασόπουλος, δήμαρχος Μεσσήνης, ο Μιχάλης Γαβράς, πρόεδρος του Συλλόγου των Απανταχού Νησιωτών «Ο Πάμισος», και η εκπρόσωπος της Ενωσης Μεσσήνιων Συγγραφέων, Εύα Σταματοπούλου, ενώ τον συντονισμό είχε η Αγγελική Ρουμελιώτη, κοινωνική λειτουργός και επιμελήτρια ανηλίκων. Για το βιβλίο μίλησαν οι φιλόλογοι και συγγραφείς Τόνια Παυλάκου και Αγγελος Λάππας. Παράλληλα, μεταφέρθηκε η παρέμβαση της προέδρου της Ενωσης Μεσσήνιων Συγγραφέων, Νικολίνας Λέκκα, η οποία δεν κατάφερε να παρευρεθεί, ενώ ενδιάμεσα διαβάστηκαν αποσπάσματα από το βιβλίο. Τη μουσική επένδυση της παρουσίασης ανέλαβαν οι Γιάννης Ζέρβας και Δημήτρης Χαρλέπας.

Το βιβλίο αποτελεί ένα “σπονδυλωτό μυθιστόρημα”, αποτελούμενο από μικρές ιστορίες, καθεμία από τις οποίες θα μπορούσε να σταθεί και ως αυτόνομη νουβέλα. Ωστόσο, όλες μαζί συνθέτουν το ευρύτερο κοινωνικό και ηθικό γίγνεσθαι που επιδιώκει να αναδείξει ο συγγραφέας. Πρόκειται για μια “λογοτεχνική διατριβή” πάνω στις παθογένειες της σύγχρονης κοινωνίας, μέσα από την οποία ο Θεόδωρος Λιανός φωτίζει ζητήματα που παλαιότερα προσέγγιζε ως επιστήμονας, δίνοντάς τους μια πιο ανθρωποκεντρική και μυθοπλαστική διάσταση.

Η παρουσίαση ολοκληρώθηκε με την παρέμβαση του συγγραφέα, ο οποίος αναφέρθηκε στις αφετηριακές σκέψεις που τον οδήγησαν στη συγγραφή του βιβλίου, καθώς και στα σύγχρονα παγκόσμια γεγονότα της «εξουσίας του κακού».

Κ.Δρ.

*Οι φωτογραφίες είναι του Γιώργου Μπενέα.