Δράση για τη Γιορτή της Μητέρας στο Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων

Μια δράση αφιερωμένη στη Γιορτή της Μητέρας με τίτλο «κάθε μητέρα, μια αγκαλιά» πραγματοποίησαν την Κυριακή 10 Μαΐου τα ΚΔΑΠ της Φάρις στο Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων, στο πλαίσιο της 13ης Ανθοκομικής.

Οι εκπαιδευτές και τα παιδιά των ΚΔΑΠ, προσέφεραν στις μητέρες χειροποίητες λουλουδένιες κατασκευές, δημιουργίες των παιδιών που συμμετέχουν καθημερινά στις δομές.

“Μ’ αυτόν τον συμβολικό τρόπο, τα παιδιά εξέφρασαν την αγάπη και την ευγνωμοσύνη τους προς τις μητέρες τους, οι οποίες σηματοδοτούν την ασφάλεια, την φροντίδα, την προσφορά και την ανιδιοτελή αγάπη για κάθε παιδί” τονίζεται από τον Δήμο Καλαμάτας.

Παράλληλα, πολλά παιδιά που βρέθηκαν στον χώρο συμμετείχαν με ενθουσιασμό σε δημιουργική δραστηριότητα, κατασκευάζοντας εκείνη τη στιγμή κάρτες αγάπης και αφιερώσεις για τις μητέρες τους.