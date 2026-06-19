Αυξημένο το ενδιαφέρον των οικογενειών για τα ΚΔΑΠ στην Καλαμάτα

Το ενδιαφέρον των οικογενειών για τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών της «Φάρις» στην Καλαμάτα αυξάνεται κάθε καλοκαίρι ακόμη περισσότερο, γεγονός που οδηγεί τη δημοτική κοινωφελή επιχείρηση σε νέες παρεμβάσεις για την κάλυψη των αναγκών που δημιουργούνται.

Στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου χθες συζητήθηκε η ενίσχυση των ΚΔΑΠ, τόσο σε επίπεδο προσωπικού όσο και σε επίπεδο υποδομών, με φόντο τη μεγάλη ζήτηση που καταγράφεται από γονείς, ιδιαίτερα μετά το κλείσιμο των σχολείων και την έναρξη της θερινής περιόδου.

Ο πρόεδρος της «Φάρις», Σωτήρης Κριτσωτάκης, ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ. ότι από τη στιγμή που ανακοινώθηκε το αντίτιμο των 60 ευρώ για κάθε παιδί (όσα δεν έχουν voucher), το ενδιαφέρον ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Όπως ανέφερε, οι συμμετοχές έφτασαν τις 362, με τις διαθέσιμες θέσεις να έχουν καλυφθεί, γεγονός που αποτυπώνει την ανάγκη των οικογενειών για ασφαλή και δημιουργική απασχόληση των παιδιών κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.

Ο ίδιος εξέφρασε την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι, μέσα από το συγκεκριμένο σύστημα λειτουργίας, η «Φάρις» μπορεί να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των οικογενειών, επισημαίνοντας παράλληλα ότι λόγω της αυξημένης ζήτησης θα ανοίξει ακόμη μία αίθουσα, ώστε να καλυφθούν επιπλέον ανάγκες για το καλοκαίρι.

Η μεγάλη ζήτηση συνδέεται με την ολοκλήρωση των σχολικών μαθημάτων και την ανάγκη απασχόλησης των παιδιών τις πρωινές ώρες, κατά τις οποίες εργάζονται οι γονείς. Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται η πρόσληψη οκτώ ατόμων έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού, με συμβάσεις μερικής απασχόλησης διάρκειας ενός μήνα, για την ενίσχυση των ΚΔΑΠ τον Ιούλιο του 2026. Οι ειδικότητες αφορούν έναν εκπαιδευτή ΠΕ Φυσικής Αγωγής, έναν ΠΕ Γεωπόνων, έναν ΠΕ Παιδαγωγών, έναν ΤΕ Λογοθεραπείας, έναν ΠΕ Κοινωνικής Εργασίας και τρεις ΠΕ Φιλολογικών Σπουδών.

Η πρόσληψη του εκπαιδευτικού προσωπικού κρίνεται αναγκαία για την τήρηση της σωστής αναλογίας προσωπικού και παιδιών, αλλά και για την υλοποίηση των δράσεων που προβλέπονται από το πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης. Στα ΚΔΑΠ της «Φάρις» λειτουργούν ήδη πέντε δομές, ενώ υπάρχουν παιδιά με voucher και επιπλέον αιτήσεις οικογενειών εκτός ΕΣΠΑ, γεγονός που ενισχύει την ανάγκη άμεσης στελέχωσης.

Παράλληλα, το Δ.Σ. κλήθηκε να εγκρίνει και την πρόσληψη έξι ατόμων βοηθητικού προσωπικού καθαριότητας, επίσης με συμβάσεις μερικής απασχόλησης διάρκειας ενός μήνα. Η ανάγκη αφορά την ασφαλή και νόμιμη λειτουργία των δομών, καθώς σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο τα ΚΔΑΠ πρέπει να διαθέτουν τόσο εξειδικευμένο προσωπικό όσο και βοηθητικό προσωπικό για την καθαριότητα των χώρων όπου λειτουργούν. Οι ανάγκες αφορούν τις δομές που στεγάζονται στο 8ο, 9ο, 7ο και 14ο Δημοτικό Σχολείο, στο Δημοτικό Σχολείο Βέργας και στο Γυμνάσιο Παραλίας.

Στις υποδομές των ΚΔΑΠ περιλαμβάνεται και η προμήθεια δύο κλιματιστικών 24.000 BTU για το 14ο ΚΔΑΠ και το ΚΔΑΠ Γυμνασίου Παραλίας. Το συνολικό κόστος της αγοράς και τοποθέτησης ανέρχεται σε 2.945,60 ευρώ, ποσό που έχει προβλεφθεί στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του 2026. Η παρέμβαση κρίθηκε απαραίτητη για την εύρυθμη καθημερινή λειτουργία των δύο δομών, ειδικά ενόψει της θερινής περιόδου και των αυξημένων αναγκών φιλοξενίας παιδιών.

Από την πλευρά της μείζονος μειοψηφίας, ο Τάσος Πολυχρονόπουλος πρότεινε από τη νέα χρονιά να υπάρξει περαιτέρω εμπλουτισμός των ΚΔΑΠ μέσα από μια συζήτηση που πρέπει να προηγηθεί, ώστε από το επόμενο καλοκαίρι να μπορούν να εξυπηρετηθούν ακόμη περισσότεροι γονείς και να περιοριστεί η ανάγκη προσφυγής σε ιδιωτικές δομές, οι οποίες έχουν σαφώς υψηλότερο μηνιαίο κόστος.

Η λειτουργία των δομών καλύπτει τις πρωινές ώρες, από τις 8 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι, δίνοντας στις οικογένειες μια οικονομική και ασφαλή λύση για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών τους.

Η συζήτηση στο Δ.Σ. ανέδειξε ότι τα ΚΔΑΠ εξελίσσονται σε μια ιδιαίτερα σημαντική κοινωνική δομή για την Καλαμάτα, με ολοένα αυξανόμενη ζήτηση από τις οικογένειες. Η ενίσχυση με προσωπικό, η δημιουργία πρόσθετης αίθουσας και η βελτίωση των υποδομών δείχνουν την προσπάθεια της επιχείρησης να ανταποκριθεί στις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας, προσφέροντας περισσότερες θέσεις, ασφαλέστερες συνθήκες και καλύτερη εξυπηρέτηση για παιδιά και γονείς.

Τ.Αν.