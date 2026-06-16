Ιστορική εκδήλωση για τις μάχες της Μάνης

Την εκδήλωση συνδιοργανώνουν η Κοινότητα Βέργας, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βέργας, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών Μάνης, ο Σύλλογος Λακώνων Μεσσηνίας «Ο Λεωνίδας» και οι εκδόσεις «Αδούλωτη Μάνη», τιμώντας την ιστορική επέτειο των 200 χρόνων από τις ήττες του Ιμπραήμ στη Μάνη και συγκεκριμένα στις μάχες της Βέργας, του Διρού και του Πολυάραβου. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, εισηγήσεις θα παρουσιάσουν ο δημοσιογράφος Χρίστος Κοτσωνής με θέμα «1825-1826: Ο Ιμπραήμ στη Μεθώνη, τη Μεσσηνία, τον Μοριά και το Μεσολόγγι», ο Γεώργιος Δημακόγιαννης από τις εκδόσεις «Αδούλωτη Μάνη» με θέμα «Καλοκαίρι 1826: Ο Ιμπραήμ εναντίον της Μάνης. Οι μεγάλες μάχες της Βέργας, του Διρού και του Πολυάραβου. Οι άγνωστες προσβολές του Ιμπραήμ στον Ταΰγετο και τη χερσόνησο της Μάνης», ο ταξίαρχος ε.α. του Στρατού Ξηράς Βασίλειος Γαλάνης με θέμα «Επί του πεδίου! Αξιολόγηση στρατηγικής και τακτικής Ιμπραήμ και Μανιατών», η συγγραφέας Ελένη Τζικάκου με θέμα «Η συμβολή των Μανιατισσών στις τρεις μάχες κατά του Ιμπραήμ», ενώ ο ιστοριοδίφης και συγγραφέας Χρήστος Ζερίτης θα αναπτύξει το θέμα «Γεώργιος Π. Μαυρομιχάλης: Ενας τραγικός πρωταγωνιστής». Παρέμβαση θα πραγματοποιήσει επίσης ο ιστορικός ερευνητής και συγγραφέας Σταύρος Καπετανάκης, ο οποίος θα αναφερθεί σε άγνωστα γεγονότα σχετικά με τη δημιουργία του ευφυούς αμυντικού τείχους της Βέργας στον Αλμυρό. Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Καλαμάτας και πλαισιώνεται από έκθεση ιστορικού βιβλίου. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.