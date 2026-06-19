Πολιτιστικό Καλοκαίρι: Η Καλαμάτα γιορτάζει με μουσική, θέατρο, κινηματογράφο και δράσεις για παιδιά

Εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Καλαμάτας «Φάρις» η εισήγηση για τον προϋπολογισμό των εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο του «Πολιτιστικού Καλοκαιριού 2026», το οποίο θα αναπτυχθεί τόσο στην πόλη της Καλαμάτας όσο και στις Δημοτικές Κοινότητες, με συνολικό κόστος 56.900 ευρώ.

Το πρόγραμμα του φετινού πολιτιστικού καλοκαιριού, διαμορφώνεται ως μία από τις πιο πλούσιες πολιτιστικές περιόδους των τελευταίων ετών για την πόλη, περιλαμβάνοντας δεκάδες συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, κινηματογραφικές προβολές και φεστιβάλ, με στόχο την ενίσχυση της πολιτιστικής ταυτότητας, την κοινωνική συνοχή και την τόνωση της τοπικής οικονομίας.

Στο πλαίσιο του «Πολιτιστικού Καλοκαιριού 2026» περιλαμβάνονται: Ο κύκλος εκδηλώσεων «Μουσικά Ταξίδια στην Παραλία», με δύο δωρεάν συναυλίες. Η μία θα πραγματοποιηθεί με τη συμμετοχή καταξιωμένου ονόματος της ελληνικής μουσικής σκηνής, ενώ η δεύτερη με τη συμμετοχή τοπικού καλλιτεχνικού σχήματος. Ακόμα η διοργάνωση μεγάλης δωρεάν συναυλίας στο πλαίσιο της Λευκής Νύχτας, στην Κεντρική Πλατεία Καλαμάτας (29 Αυγούστου 2026), καθώς και το 5ο Παιδικό Φεστιβάλ στο Πάρκο Σιδηροδρόμων (1 Ιουλίου – 26 Αυγούστου), με δράσεις κάθε Τετάρτη για παιδιά και οικογένειες.

Το παιδικό φεστιβάλ περιλαμβάνει δράσεις από τα ΚΔΑΠ του Δήμου Καλαμάτας, προβολές ταινιών από τη Νέα Κινηματογραφική Λέσχη Καλαμάτας, παιδικές παραστάσεις από την ομάδα Polis Art Events («Ο Κήπος των Ευχών»), δράσεις στην «Αυτοσχέδια Σκηνή», θέατρο Βαγόνι, κουκλοθέατρο από την ομάδα Tsikibom, καθώς και εργαστήρια κατασκευής κούκλας από την Πειραματική Σκηνή.

Επιπλέον, προβλέπεται η στήριξη και ανάδειξη τοπικών καλλιτεχνικών σχημάτων μέσα από εκδηλώσεις στις Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου Καλαμάτας, καθώς και η ενσωμάτωση θεατρικής παράστασης του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Καλαμάτας και παρουσιάσεων από τις σχολές της Κ.Ε. «Φάρις». Στο πρόγραμμα εντάσσονται επίσης δράσεις του Ηλιακού Κινηματογράφου στο πλαίσιο του δικτύου Solar World Cinema Network, καθώς και παράλληλες συνεργασίες με τοπικούς πολιτιστικούς φορείς, συλλόγους και καλλιτέχνες.

Βασικός στόχος του «Πολιτιστικού Καλοκαιριού 2026» είναι η ελεύθερη πρόσβαση στον πολιτισμό, η ενεργή συμμετοχή των πολιτών και η ενίσχυση της εξωστρέφειας της Καλαμάτας, μέσα από ένα πολυεπίπεδο πρόγραμμα δράσεων που ενισχύει παράλληλα τον κοινωνικό και τουριστικό χαρακτήρα της πόλης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της «Φάρις» ενέκρινε την υλοποίηση της δαπάνης, τονίζοντας ο πρόεδρος της Κοινωφελούς Επιχείρησης Σωτήρης Κριτσωτάκης πως ο φετινός προϋπολογισμός είναι μειωμένος σε σχέση με πέρυσι, με το πρόγραμμα να εστιάζει περισσότερο στις παιδικές ηλικίες.