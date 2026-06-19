Tριήμερο Αντιρατσιστικό Αντιφασιστικό Φεστιβάλ από σήμερα στην Καλαμάτα

Με το μήνυμα “Ο κόσμος τους: πόλεμος, εκμετάλλευση, καταστολή. Ο κόσμος μας: αντίσταση, αλληλεγγύη, ελευθερία”, ξεκινάει σήμερα στις 8 το απόγευμα, στο Πάρκο Λιμενικού Καλαμάτας, το τριήμερο 15ο Αντιρατσιστικό - Αντιφασιστικό Φεστιβάλ της πόλης.

Χθες σε συνέντευξη Τύπου, ο Κώστας Παπαναστασίου, μέλος της Αντιφασιστικής Κίνησης Καλαμάτας, αναφέρθηκε “στις ΗΠΑ που σε ρόλο «παγκόσμιου νταή» και το «μακρύ τους χέρι» το Ισραήλ διαλύουν τη Συρία κι επιτίθενται στο Ιράν. Στη δήθεν δημοκρατική Ε.Ε. που υποστηρίζει με τις εμπορικές, οικονομικές και κάθε είδους σχέσεις το γενοκτόνο Ισραήλ. Στην ελληνική κυβέρνηση που πιστή στο ρόλο του «υποτακτικού» έχει καταστήσει την χώρα ορμητήριο πολέμου και στην τρομοκρατική πειρατεία των σιωναζί ενάντια στον Στόλο της Ελευθερίας, ανοιχτά της Κρήτης ”.

Είπε πως “στην περιοχή μας στη θέση Μπουρνιά, 200 στρέμματα γης προορίζονται για mega-επένδυση, διεκδικώντας αποκλειστική πρόσβαση στην παραλία και τη θάλασσα” κι έκανε λόγο για “κίνδυνο αλλοίωσης της φυσιογνωμίας της πόλης, που στέκεται αταλάντευτα στο πλευρό του Παλαιστινιακού λαού”.

Αναφέρθηκε, ακόμα, “στους μισθούς και τις συντάξεις που δεν φθάνουν για να βγει ο μήνας, στη δημόσια υγεία, την παιδεία και το νερό που μετατρέπονται σε εμπορεύματα, στη στέγη που μετατρέπεται σε προνόμιο, στη διαφθορά, στα σκάνδαλα, τις υποκλοπές και στα μεγάλα κρατικά εγκλήματα, όπως στα Τέμπη και την Πύλο”.

Κατέληξε ότι “οι συλλογικές αντιστάσεις παραμένουν αναγκαίες για έναν κόσμο ισότητας, αλληλεγγύης και ελευθερίας”.

* Ο Δονάτος Νίκου, μέλος της Αντιφασιστικής Κίνησης Καλαμάτας, ενημέρωσε για το πρόγραμμα του 15ου Φεστιβάλ, τις δύο πρώτες ημέρες.

- Σήμερα Παρασκευή:

8 μ.μ. “Φταίει ο έρωτας”, παράσταση της Ακτιβιστικής Ομάδας Θεάτρου των Καταπιεσμένων. “Land of the Free”, συναυλία της πρωτοβουλίας “Η Μουσική Κόντρα στη Σιωπή”.

- Αύριο Σάββατο 20 Ιουνίου:

11 π.μ., ανοιχτή συνέντευξη Τύπου. Εμπειρίες από μέλη της ελληνικής αποστολής του Global Sumud Flotilla.

7.15 μ.μ.: “Η γειτονιά μας φλέγεται: Παλαιστίνη, Λίβανος, Ιράν”. Ομιλητές: Νασίμ Αλάτρας δημοσιογράφος, συγγραφέας. Νικόλας Κοσμπατόπουλος - συγγραφέας, αναπληρωτής καθηγητής Πολιτικής Ανθρωπολογίας, Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Βηρυτού. Γιώργος Τσίρης, πλήρωμα Global Sumud Flotilla, μέλος Αντιφασιστικής Κίνησης Καλαμάτας.

Χαιρετίζει ο George Ibrahim Abdallah – Λιβανέζος κομμουνιστής ακτιβιστής για την Παλαιστίνη.

Μετά τις 9 μ.μ.: – Συναυλίες Antifona, Απλοί Θεατές, TNT - Gzas (Rationalistas).

* Η Παναγιώτα Αράπη, μέλος της Αντιφασιστικής και της Φεμινιστικής Καλαμάτας, αναφέρθηκε στο πρόγραμμα της τρίτης ημέρας.

- Κυριακή 21 Ιουνίου:

11 π.μ., κύκλος συζήτησης “Η σεξουαλική εκπαίδευση ως εργαλείο ανάπτυξης δεξιοτήτων ζωής: Όρια, συναίνεση και πρόληψη της έμφυλης βίας”. Ομιλήτρια: Μαρία Πατεράκη – εκπαιδευτικός, MA Gender Studies, εκδήλωση της Φεμινιστικής Καλαμάτας. “Σήκω κόρη, σήκω λυγερή”, τραγούδια του χθες, κραυγές του σήμερα. Παραδοσιακά τραγούδια “της τιμής” και ιστορίες γυναικοκτονίας από τα Antifona και την ομάδα χορού “αντίστροφα”.

7 μ.μ. “Λογοκρισία 2.0 Δημοσιογραφία και Δημοκρατία υπό διωγμό”. Ομιλητές Λουκάς Σταμέλλος – μέλος OmniaTV. Μαρινίκη Αλεβιζοπούλου – δημοσιογράφος, The Manifold. Θοδωρής Χονδρόγιαννος – δημοσιογράφος, Reporters United.

Μετά τις 9 μ.μ. – Συναυλίες Briz, Lost Minds, Sisyphusmustdie και παραδοσιακό γλέντι.