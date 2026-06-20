Επιχειρηματική εσπερίδα από το Σύλλογο Επαγγελματιών Κορώνης

Εσπερίδα ενημέρωσης, με στόχο την έγκυρη καθοδήγηση των τοπικών επιχειρηματιών γύρω από τις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς, τη νομοθεσία και τις γραφειοκρατικές διαδικασίες, οργανώνει ο Σύλλογος Επαγγελματιών Κορώνης μεθαύριο Δευτέρα, στις 6.30 το απόγευμα, στο Κτήριο Κλάπα στην Κορώνη.

Ο Σύλλογος ενημερώνει ότι η θεματολογία της εσπερίδας καλύπτει ένα ευρύ φάσμα καίριων ζητημάτων που απασχολούν κάθε σύγχρονη επιχείρηση: Φορολογικά θέματα, θέματα πιστοποίησης επιχειρήσεων, αδειοδοτήσεις καταστημάτων, υποχρεώσεις και θέματα τεχνικού ασφαλείας, σεμινάρια ΕΦΕΤ, ψηφιακές υποχρεώσεις, ενημέρωση για το πρόγραμμα Leader.

Για την αναλυτική παρουσίαση και την επίλυση αποριών, στην εκδήλωση θα συμμετέχουν ως εξειδικευμένοι ομιλητές οι: Παντελής Κρητικάκης, λογιστής. Γιάννης Καρβέλας, σύμβουλος επιχειρήσεων. Αναστασία Γιαλελή, διευθύντρια Ανάπτυξης και Μέριμνας του Δήμου Πύλου – Νέστορος. Σταύρος Στούπας, εκπρόσωπος της εταιρείας StartPC.

Μετά το πέρας των εισηγήσεων θα ακολουθήσει συζήτηση, όπου οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να θέσουν τα ερωτήματά τους απευθείας στους ειδικούς.

Η παρουσία όλων των επαγγελματιών και εμπόρων της ευρύτερης περιοχής κρίνεται απαραίτητη για την ορθή λειτουργία και θωράκιση των επιχειρήσεών τους.

Η είσοδος είναι ελεύθερη.