Μουσική και παραδοσιακοί χοροί στην Κυπαρισσία

Την Παρασκευή ήταν μια βραδιά αφιερωμένη στη ξενιτιά. Στα όνειρα που ταξίδεψαν μακριά, στα δάκρυα του αποχωρισμού, στις ελπίδες που ρίζωσαν σε ξένους τόπους, αλλά και στην αόρατη κλωστή που ενώνει πάντα τον άνθρωπο με την πατρίδα του. Παράλληλα λειτούργησε έκθεση ζωγραφικής με θέμα τη ξενιτιά από το Εικαστικό Εργαστήρι του ΜΕΣΚ.

Το Σάββατο ήταν μια βραδιά με «Χοροπατήματα από τη Θράκη ως την Κρήτη». Ένα ταξίδι στην Ελλάδα των χορών, των τραγουδιών και των παραδόσεων. Από τα ακριτικά μονοπάτια της Θράκης μέχρι τα περήφανα βήματα της Κρήτης, οι ήχοι και οι χοροί του τόπου μας έγιναν γέφυρα που ενώνει ανθρώπους, μνήμες και πολιτισμούς.

Συμμετείχαν οι: Μ.Ε.Σ.Κ., Σύλλογος Αθλητικού και Κοινωνικού Χορού Καλαμάτας «Ξένια», Πολιτιστικός Σύλλογος Νέου Σουλίου Πατρών, Πολιτιστικός - Λαογραφικός Όμιλος «Δρώμενα» Κρέστενα και η Ομάδα Latin του ΜΕΣΚ.

Κ.Μπ.