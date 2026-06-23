Το «Μικρόβιο – Γ. Βουβαλέας» γιορτάζει 10 χρόνια ζωής

Και φέτος στο 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ – Οδηγητή στην Καλαμάτα θα λειτουργεί ξεχωριστός χώρος του Πολυχώρου Δημιουργίας της ΚΝΕ «Μικρόβιο – Γ. Βουβαλέας», ο οποίος φέτος συμπληρώνει 10 χρόνια ζωής και λειτουργίας.

Στον χώρο του «Μικροβίου» οι επισκέπτες θα μπορούν να ενημερωθούν για τη δράση και τα μαθήματα του Πολυχώρου, ενώ θα έχουν τη δυνατότητα να συμπληρώσουν αιτήσεις συμμετοχής για τη νέα χρονιά. Συγκεκριμένα, θα πραγματοποιούνται εγγραφές για τα τμήματα χορωδίας, εικαστικών, παραδοσιακών χορών, κιθάρας, latin, ορχήστρας, ιταλικών, ισπανικών και για τις υπόλοιπες δημιουργικές δραστηριότητες που θα ανακοινωθούν το επόμενο διάστημα.

Παράλληλα, θα προβάλλεται βίντεο αφιερωμένο στα 10 χρόνια λειτουργίας του Πολυχώρου, με στιγμές από τις δράσεις, τις εκδηλώσεις και τα μαθήματα που έχουν πραγματοποιηθεί όλα αυτά τα χρόνια, αναδεικνύοντας τη συμβολή του ως χώρου πολιτισμού, δημιουργίας και συλλογικής έκφρασης για τη νεολαία της πόλης.

Στον ίδιο χώρο θα διατίθεται και η ειδική έκδοση του Τομεακού Συμβουλίου Μεσσηνίας της ΚΝΕ αφιερωμένη στον Γιώργο Βουβαλέα («Μικρόβιο»), τον αγωνιστή κομμουνιστή από την Καλαμάτα, από τον οποίο εμπνέεται και το όνομά του ο Πολυχώρος Δημιουργίας της ΚΝΕ.

Το 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ – Οδηγητή θα πραγματοποιηθεί στις 26 και 27 Ιουνίου στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής Καλαμάτας. Την Παρασκευή θα πραγματοποιηθεί η πολιτική συγκέντρωση με ομιλητή τον Νεκτάριο Τριάντη, μέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, και μεγάλη συναυλία με τη Νατάσσα Μποφίλιου, ενώ το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί με λαϊκό γλέντι από το συγκρότημα «Λαϊκότροποι». Το Σάββατο το πρόγραμμα περιλαμβάνει συναυλία με τον Tiny Jackal, την παράσταση stand-up comedy «60 λεπτά με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα» και μεγάλο δημοτικό και παραδοσιακό γλέντι με το συγκρότημα «Αντράλα» του Κώστα Καντζιλιέρη.