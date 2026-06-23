Γαστρονομία, μουσική και παράδοσηστο 4ο Μεσσηνιακό Φεστιβάλ

Το 4ο Μεσσηνιακό Γαστρονομικό - Μουσικό Φεστιβάλ επιστρέφει δυναμικά στην Καλαμάτα και θα πραγματοποιηθεί από τις 7 έως τις 9 Αυγούστου στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής, προσφέροντας ένα μοναδικό τριήμερο γεύσεων, μουσικής και πολιτισμού στην καρδιά του καλοκαιριού.

Η διοργάνωση έχει ως βασικό στόχο την προβολή και ανάδειξη του πλούτου της μεσσηνιακής γης, δίνοντας χώρο σε τοπικούς παραγωγούς, επιχειρήσεις εστίασης και επαγγελματίες του τουρισμού να παρουσιάσουν τα αυθεντικά προϊόντα και τις δημιουργίες τους. Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν παραδοσιακά προϊόντα της περιοχής, όπως παστό, ελαιόλαδο, κρασί, ούζο, μέλι, δίπλες, λαλάγγια, παστέλι, χυλοπίτες, λουκάνικα, γλυκά του κουταλιού και άλλες τοπικές γεύσεις.

Ιδιαίτερη θέση στο φεστιβάλ θα έχουν οι πολιτιστικοί και κοινωνικοί σύλλογοι της Μεσσηνίας, μεταξύ των οποίων μουσικοί, λαογραφικοί, χορευτικοί, φωτογραφικοί, φιλοζωικοί, ορειβατικοί και άλλοι φορείς, οι οποίοι θα παρουσιάσουν τις δράσεις τους, συμβάλλοντας στη διατήρηση και προβολή των παραδόσεων, των ηθών και των εθίμων του τόπου.

Το μουσικό πρόγραμμα του τριημέρου υπόσχεται ξεχωριστές βραδιές με αγαπημένους καλλιτέχνες και συγκροτήματα. Την πρώτη ημέρα, το κοινό θα απολαύσει τους Πυξ Λαξ και τους Ρουμπαγιάτ. Η δεύτερη ημέρα θα φιλοξενήσει τη Μάρθα Φριντζήλα, το The Kubara Project & Kalogeraki Bros και τις Σκιαδαρέσες, ενώ η αυλαία του φεστιβάλ θα πέσει την τρίτη ημέρα με τις εμφανίσεις του APON και της Cilia Katrali.

Το 4ο Μεσσηνιακό Γαστρονομικό - Μουσικό Φεστιβάλ φιλοδοξεί και φέτος να αποτελέσει έναν σημαντικό θεσμό για την περιοχή, συνδυάζοντας τη γαστρονομική παράδοση, τον πολιτισμό και τη σύγχρονη μουσική σκηνή, προσελκύοντας κατοίκους και επισκέπτες από όλη τη Μεσσηνία και όχι μόνο.

Εισιτήρια προπωλούνται σε επιλεγμένα σημεία της Καλαμάτας και της ευρύτερης περιοχής. Συγκεκριμένα, τα σημεία φυσικής προπώλησης είναι το Rodanthos Rock n Roll Beer Bar, το Αφράλατο, το Μάμρα Ρακομπυραρείον, το βιβλιοχαρτοπωλείο Ολα Χαρτί, το βιβλιοχαρτοπωλείο Κονταργύρη, το Exiscafe, το μεζεδοτεχνείον Λούφα καθώς και τα καταστήματα Public. Ηλεκτρονική προπώληση γίνεται στο more.com