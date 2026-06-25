Ο Saske απόψε στο Ανοιχτό Θέατρο Καλαμάτας

Λίγο πριν την κυκλοφορία του Saskepticism Vol. 3, ο Saske επιστρέφει με την πολυαναμενόμενη περιοδεία του σε όλη την Ελλάδα.

Μετά το sold-out show στο ΟΑΚΑ και το πιο πετυχημένο και μεγαλύτερο του tour μέχρι σήμερα, επανέρχεται με full band και guest εμφανίσεις σε επιλεγμένες πόλεις. Στην Καλαμάτα, θα εμφανιστεί σήμερα στο Ανοιχτό θέατρο, σε ένα live απευθυνόμενο κυρίως στο νεανικό κοινό.

Από το 2018 μέχρι σήμερα, ο Saske έχει καθιερωθεί ως ένας από τους πιο versatile και επιδραστικούς καλλιτέχνες της ελληνικής rap σκηνής, με μοναδική αισθητική, χαρακτηριστικά flows και αμέτρητα chart-topping hits. Η καλλιτεχνική του επιρροή εκτείνεται πέρα από τη μουσική, καθορίζοντας τάσεις στη νεανική κουλτούρα και επηρεάζοντας μια ολόκληρη γενιά. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8 μ.μ.. Η προπώληση γίνεται μέσω της ComeTogether.live