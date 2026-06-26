Ο «Μάγος του Οζ» σήμερα στην Καλαμάτα

Η Θεατρική Σκηνή Ντουέντε παρουσιάζει σήμερα στις 8.30 μ.μ. στο Ανοιχτό Θέατρο Καλαμάτας το διαχρονικό και αγαπημένο παραμύθι «Ο Μάγος του Οζ», σε μια νέα, φαντασμαγορική θεατρική μεταφορά, σε σκηνοθεσία Χάρη Ρώμα.

Η μικρή Ντόροθι σε ένα μαγικό ταξίδι στη χώρα του Οζ, μαζί με τον Σκιάχτρο, τον Τενεκεδένιο Άνθρωπο και το Λιοντάρι, αναζητά τον μυστηριώδη Μάγο που μπορεί να της δείξει τον δρόμο της επιστροφής στο σπίτι. Στην πορεία, οι ήρωες ανακαλύπτουν τη δύναμη της φιλίας, της αποδοχής, του θάρρους και της πίστης στον εαυτό τους.

Με πλούσια σκηνικά, εντυπωσιακά κοστούμια, μουσική, χορό και σύγχρονες σκηνοθετικές πινελιές, η παράσταση μετατρέπεται σε ένα μαγευτικό θέαμα για μικρούς και μεγάλους. Η σκηνοθετική ματιά του Χάρη Ρώμα δίνει νέα πνοή στο κλασικό έργο, συνδυάζοντας χιούμορ, συγκίνηση και δυνατά μηνύματα ζωής.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Διασκευή/Σκηνοθεσία:Χάρης Ρώμας. Παίζουν οι Ηθοποιοί: Χρύσα Νταούλη, Γιάννης Τσούκας, Νίκος Αμπουσαάρ, Σπύρος Στελιανέσης, Γιώργος Καρανίκας, Φανή Μιτσοπούλου,Κατερίνα Κλαυδιανού. Μουσική: Σπύρος Παζιώτης,

Χορογραφίες: Πιλάρ Μάλλια, Κατασκευή Σκηνικού: Μαραγκός ΕΠΕ, Ειδικές κατασκευές - Μάσκες: Βαλεντίνο Βαλάσης - Διονύσης Μουρεζίνης, Κουστούμια: Βαλεντίνο Βαλάσης - Βάνια Αλεξάνδροβα, Μακιγιάζ: Χαρά Ζαφειροπούλου, Γραφιστική επιμέλεια: Ελένη Κουρκουνάκη, Φωτογραφίες: Αντωνία Κούνια.

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