«Του Πάνα το Σουραύλι» από το Δημοτικό Ωδείο Καλαμάτας

Την παράσταση με τίτλο «Του Πάνα το Σουραύλι» θα παρουσιάσει την Τετάρτη 1 και την Πέμπτη 2 Ιουλίου στις 9 μ.μ. η τάξη της μελοδραματικής του Δημοτικού Ωδείου Καλαμάτας στο αμφιθέατρο της Φιλαρμονικής Καλαμάτας.