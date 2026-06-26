Παρουσίαση βιβλίου του Πέτρου Νικολακόπουλου στην Καλαμάτα

H παρουσίαση του νέου βιβλίου του Πέτρου Νικολακόπουλου με τίτλο «Αχ, αυτοί οι γήινοι εξωγήινοι» από τις Εκδόσεις Μιχάλη Σιδέρη θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 28 Ιουνίου στις 8 το βράδυ, στον Πολυχώρο ΔΙΟΣ 4 (Πλατεία Όθωνος, Καλαμάτα),

Ο Πέτρος Νικολακόπουλος γεννήθηκε στην Καλαμάτα το 1998. Έχει σπουδάσει Αθλητική Δημοσιογραφία και Βοηθός Βρεφονηπιοκόμου, ενώ ασχολείται ενεργά με τα παιδαγωγικά. Παράλληλα, είναι ερασιτέχνης ηθοποιός, ιδρυτικό μέλος του συλλόγου Artelier και συνεργάτης του παιδικού θεατρικού τμήματος του συλλόγου.

Το βιβλίο, που απευθύνεται σε όσους αναζητούν νέους τρόπους σκέψης και έκφρασης, μεταφέρει το μήνυμα του συγγραφέα: «Αφήστε το παιδί να εκφραστεί». Πρόκειται για ένα σύγχρονο και πρωτότυπο έργο που αναδεικνύει τη σημασία της ελευθερίας της έκφρασης και της δημιουργικότητας.

Την εκδήλωση θα προλογίσει η συγγραφέας και καθηγήτρια δημιουργικής γραφής Αγγελική Ζάγουρα. Αποσπάσματα από το βιβλίο θα διαβάσουν η σοπράνο και ιδιοκτήτρια του Πολυχώρου ΔΙΟΣ 4 Πάττυ Γαλάνη, καθώς και η γλωσσολόγος και καθηγήτρια Ορθοφωνίας και Θεατρικής Έκφρασης Τίνα Πετρουλάκη.

Τη μουσική πλαισίωση της βραδιάς θα αναλάβουν η εργοθεραπεύτρια και μουσικός Μαρία Παναγιωτοπούλου μαζί με τον μουσικό Jeff Mann.

Τα εγκαίνια του νέου πολυχώρου στην Πλατεία Όθωνος θα γίνουν το Σάββατο 27/6 στις 7 μ.μ.