Πειραματική Σκηνή Καλαμάτας: Απολογισμός της παράστασης «Ο βασιλιάς Γκόρντογκαν»

Με την ολοκλήρωση των τεσσάρων παραστάσεων του έργου «Ο βασιλιάς Γκόρντογκαν» του Ράντοβαν Ιβσικ, το Διοικητικό Συμβούλιο της Πειραματικής Σκηνής Καλαμάτας κάνει τον απολογισμό της θεατρικής παραγωγής.

Οπως αναφέρει, «η καλλιτεχνική αυτή προσπάθεια εντυπωσίασε τους θεατές, οι οποίοι σχολίασαν θετικά το αποτέλεσμα ενός δύσκολου και απαιτητικού έργου. Για όλους εμάς αποτέλεσε πηγή χαράς και ικανοποίησης».

Σημειώνουν πως καθοριστική ήταν η συμβολή όλων των συντελεστών στην επιτυχία της παράστασης. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στον Βενετσάνο Μπαλόπουλο για την αισθητική επιμέλεια, τα κοστούμια και την αξιοποίηση παλαιών υλικών. Ο Γιώργος Κουρουπός ανέλαβε τη μουσική, η νεανική θεατρική ομάδα τη σκηνική παρουσία, ενώ η Ελευθερία Χάικου ερμήνευσε τρεις ρόλους. Οι φωτισμοί ήταν του Σωτήρη Συκά, τα σκηνικά του Γιώργου Αγγελόπουλου, ενώ το ΜΕΘ παραχώρησε αντικείμενα για τις ανάγκες της παραγωγής.

Η επιλογή του έργου, προσθέτουν, δεν «χάιδεψε αυτιά», αλλά ανέδειξε σκληρές αλήθειες για ηγέτες που εκμεταλλεύονται τους λαούς μέσω της βίας και της καταπίεσης. Τονίζουν ότι πρόκειται για ένα κείμενο που προβληματίζει για τις συνέπειες της βίας και τη στάση του πολίτη απέναντι σε μια κοινωνία που δοκιμάζεται από την κακή ηγεσία και την αδυναμία συνεργασίας.

«Η προσπάθεια συνεχίζεται με πάθος και αγάπη, μέσα από το θέατρο, τον πολιτισμό και την τέχνη, για τα νέα παιδιά και όλους όσοι εργάζονται εκτός σκηνής, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός καλύτερου και πιο πολιτισμένου κόσμου», καταλήγει το Διοικητικό Συμβούλιο.