Καλαμάτα: Ξεκινά το 2ο Βιωματικό Εργαστήριο Γλυπτικής

Από σήμερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου, έως τις 12 Αυγούστου 2026, η Α.Μ.Κ.Ε. Coup de t´árt, με την οικονομική στήριξη και την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού, τη συμβολή του Δήμου Καλαμάτας και της Μεσσηνιακής Αμφικτυονίας, διεξάγει στον χώρο του πάρκου του Λιμενικού Ταμείου Καλαμάτας (γεφυροπλάστιγγα) το 2ο Βιωματικό Εργαστήριο Γλυπτικής.

Η φετινή διοργάνωση, ως συνέχεια της περσινής που διοργανώθηκε με επιτυχία στον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Μεσσήνης και ήταν αφιερωμένη στον Μεσσήνιο γλύπτη Δαμοφώντα, αναφέρεται θεματικά στη Φραγκική Καλαμάτα της Πριγκίπισσας Ισαβέλλας - Ιζαμπώ, κι εμπνέεται από το μύθο της ισχυρής αυτής προσωπικότητας και τα ιστορικά αποτυπώματα της μεσαιωνική ιστορία της πόλης.

Κατά βάση, έχει βιωματικό και διαδραστικό χαρακτήρα, συνδυάζοντας την δια ζώσης εικαστική δημιουργία και τεχνική επίδειξη από επαγγελματίες καλλιτέχνες (με τους διοργανωτές και υπεύθυνους του εργαστηρίου Γιάννη Γκούζο και Γιώργη Βραχνό να φιλοτεχνούν τα κεντρικά έργα και τους ειδικούς συνεργάτες-γλύπτες Αλεξάνδρα Καπόγιαννη-Beth και Κώστα Καίσαρη) με την ενημέρωση, επιμόρφωση και διδασκαλία του κοινού. Παράλληλα με τη λάξευση της πέτρας, θα λάβει χώρα εργαστήριο κεραμικής-Raku από τους καταξιωμένους Ηλία Χριστόπουλο και Χαρούλα Κοροπούλη, ενώ ο συνθέτης Αλέξανδρος Κ. Μίντζας με ένα μικρό σύνολο θα παρουσιάσει στην εκδήλωση της λήξης της δράσης την πρωτότυπη μουσική του σύνθεση η οποία είναι ειδικά σχεδιασμένη για την περίσταση.

Το εργαστήριο θα είναι ανοιχτό σε συμμετοχές κάθε εικαστικής πρακτικής και αισθητικής προσέγγισης, αλλά και σε καλλιτέχνες και επισκέπτες οι οποίοι επιθυμούν να γνωρίσουν την παραδοσιακή τεχνική, τα υλικά και τα εργαλεία λάξευσης της πέτρας και του μαρμάρου.