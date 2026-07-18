Σε εξέλιξη το 2ο Street Food Festival

Η Καλαμάτα υποδέχθηκε την Παρασκευή το 2ο Street Food Festival στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής, στη Δυτική Παραλία, μετατρέποντας την περιοχή σε σημείο συνάντησης για τους φίλους της γαστρονομίας και της μουσικής.

Το φεστιβάλ συγκεντρώνει street food από όλο τον κόσμο, food trucks, πάγκους με τοπικές και διεθνείς γεύσεις, cocktail bars και δροσιστικά ροφήματα, καθώς και δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους, προσφέροντας ένα πολυθεματικό πρόγραμμα για όλες τις ηλικίες.

Η αυλαία άνοιξε με τις εμφανίσεις των Alcatrash και των Kalampanta, οι οποίοι χάρισαν στο κοινό μια βραδιά γεμάτη ροκ διάθεση, χιούμορ και αγαπημένα τραγούδια, προσελκύοντας πλήθος επισκεπτών στον χώρο του φεστιβάλ.

Οι εκδηλώσεις συνεχίζονται σήμερα Σάββατο, με τον Λεωνίδα Μπαλάφα και τους Ακροβάτες, οι οποίοι θα παρουσιάσουν γνωστά τραγούδια και ιδιαίτερες διασκευές. Το φεστιβάλ ολοκληρώνεται αύριο Κυριακή. Στη σκηνή θα ανέβουν η Χρυσηίδα Γκαγκούτη και το σχήμα «Χρόνος Μηδέν», σε ένα πρόγραμμα που συνδυάζει χιούμορ, σάτιρα, ποπ, ροκ και λαϊκά στοιχεία.

Οι ώρες λειτουργίας του φεστιβάλ είναι καθημερινά από τις 6.30 μ.μ. έως τη 1 π.μ., ενώ οι συναυλίες ξεκινούν στις 8.30 μ.μ.

Τα εισιτήρια διατίθενται μέσω της πλατφόρμας more.com, καθώς και στα σημεία προπώλησης στην Καλαμάτα: «Λούφα Μεζεδοτεχνείον», «Αφράλατο», βιβλιοπωλείο «Κονταργύρη», βιβλιοπωλείο «Όλα Χαρτί» και Public.