Μαγνητίζει το ενδιαφέρον το 32ο  Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας

Με ενδιαφέρον παρακολουθούν οι κάτοικοι της πόλης, οι επισκέπτες και οι φίλοι του χορού τις τελευταίες ημέρες το 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, το οποίο θα διαρκέσει έως τις 26 Ιουλίου και πραγματοποιείται, για δεύτερη χρονιά, υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση της Τζένης Αργυρίου.

Το πρόγραμμα συνεχίζεται με την παράσταση «Do birds dream of flying?» των Fabla Collective, με την ενότητα «Χορός στην πόλη», η οποία θα πραγματοποιηθεί σήμερα, Τρίτη, στις 8 μ.μ., στην κεντρική πλατεία Καλαμάτας. Δύο καλλιτέχνες διερευνούν τις έννοιες της ισορροπίας, της ελευθερίας και του περιορισμού μέσα από την κίνηση και ένα πρωτότυπο σκηνικό περιβάλλον.

Κεντρικό στοιχείο της παράστασης αποτελεί μια αιωρούμενη και περιστρεφόμενη σκάλα, με ειδικά σχεδιασμένη βαρυφορτισμένη βάση, η οποία δημιουργεί έναν εναέριο χώρο έξω από τα συνηθισμένα όρια της ανθρώπινης κίνησης. Με απόλυτο συγχρονισμό, ακρίβεια και υψηλή αίσθηση ισορροπίας, οι δύο ερμηνευτές αξιοποιούν τις κεντρομόλες και φυγόκεντρες δυνάμεις, δημιουργώντας μια μοναδική αίσθηση αιώρησης, πτήσης και ελεύθερης μετακίνησης στον χώρο. Το έργο των δύο Σλοβένων καλλιτεχνών, το οποίο έχει διακριθεί από την ευρωπαϊκή πλατφόρμα Aerowaves, συνδυάζει στοιχεία τσίρκου, σύγχρονου χορού και σωματικού θεάτρου, συνδέοντας τη μηχανική ακρίβεια με την ποιητική δύναμη της κίνησης. Η παράσταση πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και του Δήμου Λιουμπλιάνας.

Παράλληλα, το πρόγραμμα προβολών «Dancing on Screen» παρουσιάζει στις 9.30 μ.μ., στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας, το ντοκιμαντέρ «Η καρδιά του ταύρου» της Εύας Στεφανή. Το ντοκιμαντέρ δημιουργήθηκε με αφορμή την παράσταση «Εγκάρσιος Προσανατολισμός» του Δημήτρη Παπαϊωάννου, σε παραγωγή του Onassis Culture. Η σκηνοθέτις ακολουθεί την προετοιμασία και την περιοδεία του έργου του κορυφαίου Έλληνα δημιουργού στις ευρωπαϊκές σκηνές και παρατηρεί από απόσταση αναπνοής τον Δημήτρη Παπαϊωάννου και τους συνεργάτες του στην προσπάθειά τους να δώσουν σχήμα και πνοή στο έργο. Η κάμερά της κατέγραφε επί δύο χρόνια σκηνές από τις πρόβες στη Στέγη κατά τη διάρκεια της πανδημίας, καθώς και από τις παραστάσεις στο Παρίσι, στο Λονδίνο, στο Βίλνιους και σε άλλους διεθνείς προορισμούς, έως και την τελευταία παράσταση στο Σαν Φρανσίσκο.

Το κεντρικό ερώτημα που διατρέχει το ντοκιμαντέρ είναι «γιατί κάνουμε αυτό που κάνουμε;», αναδεικνύοντας την τέχνη ως μέσο αντίστασης στη ματαιότητα των πραγμάτων, αλλά και ως τρόπο νοηματοδότησης της ίδιας μας της ζωής. Η «καρδιά του ταύρου» εξερευνά τη δυναμική που προκύπτει από ένα έργο τέχνης, αποκαλύπτοντας στιγμές αγωνίας, αβεβαιότητας, αλλά και απόλυτης εμπιστοσύνης, που χαρακτηρίζουν τον κόσμο μιας πρόβας. Αναδεικνύει την ελπίδα σε εποχές κρίσης και την απώλεια που μεταμορφώνεται σε δημιουργία. Η ταινία, ωστόσο, δεν είναι μόνο ένα ντοκιμαντέρ για μια παράσταση ή για έναν καλλιτέχνη, αλλά μια μελέτη για τη φύση της δημιουργίας. Και όπως λέει ο Δημήτρης Παπαϊωάννου σε μια σκηνή του έργου, «η χαρά της τέχνης είναι ότι σου δίνει την αίσθηση πως υπάρχει κάτι πέρα από τη ζωή που ζεις». Η ταινία έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στο 27ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης τον Μάρτιο του 2026. Συνεχίζεται, επίσης, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Αυτοσχεδιασμός στη σκηνή» στο Δημοτικό Στάδιο Καλαμάτας.

Το εκπαιδευτικό εργαστήριο του David Zambrano είναι αφιερωμένο στη δύναμη του αυτοσχεδιασμού, στη συνεχή σύνδεση σώματος και νου και στην ικανότητα του χορευτή να ανταποκρίνεται δημιουργικά στη μοναδικότητα της κάθε στιγμής. Το πρόγραμμα πραγματοποιείται σε δύο γκρουπ: 1ο γκρουπ: 10 π.μ.–1 μ.μ. | 2ο γκρουπ: 2 μ.μ.–5 μ.μ. Αναλυτικό πρόγραμμα στο www.kalamatadancefestival.gr