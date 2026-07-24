Διήμερο αντάμωμα φιλαρμονικών στη Μεσσήνη

Το 12ο Αντάμωμα Φιλαρμονικών θα πραγματοποιηθεί στη Μεσσήνη, στην κεντρική πλατεία, το διήμερο 27 και 28 Ιουλίου, στις 8.30 μ.μ., στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του φετινού Πολιτιστικού Καλοκαιριού που διοργανώνει ο Δήμος σε συνεργασία με την Περιφερειακή Ενωση Δήμων Πελοποννήσου.

Τη Δευτέρα, πρώτη βραδιά του ανταμώματος θα εμφανιστούν στην κεντρική πλατεία Μεσσήνης η μπάντα του Πολεμικού Ναυτικού και η Δημοτική Φιλαρμονική Βέλου-Βόχας. Την Τρίτη την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο θα παρουσιαστούν οι Δημοτικές Φιλαρμονικές Νεμέας και Μεσσήνης. Η διοργάνωση, αναδεικνύει μέσα από την μουσική τους δεσμούς συνεργασίας μεταξύ των Δήμων και συμβάλλει στην πολιτιστική ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας.