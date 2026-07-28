Ξεκίνησε το Αντάμωμα Φιλαρμονικών στην κεντρική πλατεία Μεσσήνης

Μελωδίες από την μπάντα του Πολεμικού Ναυτικού και τη Δημοτική Φιλαρμονική Βέλου-Βόχας πλημμύρισαν χθες, Δευτέρα, την κεντρική πλατεία Μεσσήνης, στην πρώτη βραδιά του 12ου Ανταμώματος Φιλαρμονικών, που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του φετινού Πολιτιστικού Καλοκαιριού του Δήμου Μεσσήνης, σε συνεργασία με την Περιφερειακή Ενωση Δήμων Πελοποννήσου.

Απόψε την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο θα παρουσιαστούν οι Δημοτικές Φιλαρμονικές Νεμέας και Μεσσήνης. Η διοργάνωση, αναδεικνύει μέσα από την μουσική τους δεσμούς συνεργασίας μεταξύ των Δήμων και συμβάλλει στην πολιτιστική ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας.