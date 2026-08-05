Τρεις παραγωγές του σχήματος «Συν Ενα - Μιχάλης Τούμπουρος»

Τρεις θεατρικές παραγωγές περιλαμβάνει ο προγραμματισμός του θεατρικού σχήματος «Συν Ενα - Μιχάλης Τούμπουρος» για τη θεατρική περίοδο 2026-2027, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Η νέα θεατρική περίοδος θα ανοίξει το φθινόπωρο του 2026 με το εμβληματικό έργο «Δεσποινίς Μαργαρίτα» του Βραζιλιάνου συγγραφέα Ρομπέρτο Ατάιντε, σε σκηνοθεσία Κώστα Κατσουλάκη. Η δεύτερη παραγωγή του σχήματος, που προγραμματίζεται για τον χειμώνα του 2027, είναι το επίσης εμβληματικό έργο του Ευγένιου Ιονέσκο «Ο Ρινόκερος», σε σκηνοθεσία Πάνου Ηλιόπουλου. Στα σχέδια του θεατρικού σχήματος περιλαμβάνεται ακόμη το ανέβασμα του έργου «Σκοτώνουν τ’ άλογα όταν γεράσουν» του Αμερικανού συγγραφέα Χόρας Μακ Κόι.