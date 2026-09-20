«Ταξίδια στη ζωή και στ’ όνειρο»: Η πρωτοβουλία του Τάκη Λουκαρέα για την τρίτη ηλικία με “σταθμό” και το Αλεξανδράκειο Καλαμάτας

Μια ιδιαίτερα ανθρώπινη και συμβολική πρωτοβουλία, αφιερωμένη στην τρίτη ηλικία ανέλαβε ο Μεσσήνιος ποιητής και συνθέτης Τάκης Λουκαρέας, με πολυετή και ουσιαστική παρουσία στα πολιτιστικά και καλλιτεχνικά δρώμενα της Καλαμάτας.

Μέσα από μια νέα δισκογραφική δουλειά, επιχειρεί να μεταφέρει ένα μήνυμα σεβασμού, μνήμης και ευγνωμοσύνης προς τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας, προσφέροντας παράλληλα έμπρακτη στήριξη σε γηροκομεία.

Η νέα αυτή παραγωγή, με τίτλο «Ταξίδια στη ζωή και στ’ όνειρο», δημιουργήθηκε ως ένα μουσικό «χάρισμα» στο Γηροκομείο Αθηνών, σε συνεργασία με τον διευθυντή του, Κωνσταντίνο Σολδάτο.

Όπως ανέφερε ο Τάκης Λουκαρέας μιλώντας στην «Ε», πρόκειται για μια πρωτότυπη ιδέα που θέλει να λειτουργήσει ως ένας ύμνος στην τρίτη ηλικία, «στην οποία τόσα χρωστάμε».

Η ιδέα γεννήθηκε μέσα από μια μακρόχρονη φιλία και σειρά συνεργασιών με τον τραγουδιστή Τάκη Κωνσταντακόπουλο. Οι δύο καλλιτέχνες αποφάσισαν να προχωρήσουν σε αυτή τη μουσική σύμπραξη - φόρο τιμής, δίνοντας στο εγχείρημα έναν έντονα συναισθηματικό χαρακτήρα.

Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της πρωτοβουλίας είχε και ο ηθοποιός Γιάννης Μπουρνέλης, ο οποίος τους έφερε σε επαφή με τον διευθυντή του Γηροκομείου Αθηνών, Κωνσταντίνο Σολδάτο.

Η σύνδεση με το συγκεκριμένο ίδρυμα έχει, μάλιστα, και έναν ακόμη ιδιαίτερο συμβολισμό. Στο Γηροκομείο Αθηνών πέρασε τα τελευταία χρόνια της ζωής της η αείμνηστη Μαίρη Λίντα, με την οποία ο Τάκης Λουκαρέας διατηρούσε στενές φιλικές σχέσεις, ενώ υπήρχαν και πολυετείς καλλιτεχνικές συνεργασίες μεταξύ τους. Η σπουδαία ερμηνεύτρια επέλεξε να ζήσει εκεί τα τελευταία χρόνια της ζωής της, διατηρώντας μέχρι τέλους την αξιοπρέπεια, την ευγένεια και το ζεστό χαμόγελο που τη χαρακτήριζαν.

Παράλληλα, ο Τάκης Λουκαρέας βρίσκεται σε επαφή και με το Αλεξανδράκειο Γηροκομείο Καλαμάτας, θέλοντας η συγκεκριμένη προσπάθεια να αποκτήσει συνέχεια και στη Μεσσηνία.

Το CD αναμένεται να κυκλοφορήσει σύντομα και, σύμφωνα με τον ίδιο, η πρώτη παρουσίασή του θα πραγματοποιηθεί στο Γηροκομείο Αθηνών. Θα ακολουθήσει παρουσίαση στην Καλαμάτα, ενώ στόχος είναι η πρωτοβουλία να ταξιδέψει και σε άλλες περιοχές.

Στη δισκογραφική δουλειά περιλαμβάνονται δύο εκδοχές του έργου: μία με τραγούδι, διάρκειας 3:51, και μία ορχηστρική, διάρκειας 2:47. Τους στίχους και τη μουσική υπογράφει ο Τάκης Λουκαρέας, την αφήγηση ο Γιάννης Μπουρνέλης και το τραγούδι ο Τάκης Κωνσταντακόπουλος, ενώ την ενορχήστρωση, την εκτέλεση των μουσικών οργάνων και την ηχογράφηση έχει αναλάβει ο Βασίλης Μαντόγλου.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και ο κοινωνικός χαρακτήρας της προσπάθειας, καθώς στόχος είναι τα έσοδα που θα προκύψουν από τις παρουσιάσεις και τη διάθεση της δουλειάς να ενισχύσουν τα γηροκομεία.

Με το «Ταξίδια στη ζωή και στ’ όνειρο», ο Τάκης Λουκαρέας συνδέει την καλλιτεχνική δημιουργία με την κοινωνική προσφορά, μετατρέποντας τη μουσική σε μια πράξη μνήμης, ευγνωμοσύνης και σεβασμού προς τους ανθρώπους που κουβαλούν μια ολόκληρη ζωή εμπειριών και ιστοριών.