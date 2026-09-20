«Βάκχες» από την Αυτοσχέδια Σκηνή

Η Αυτοσχέδια Σκηνή ανοίγει τη φετινή θεατρική της διαδρομή με τις «Βάκχες» του Ευριπίδη, σε ελεύθερη διασκευή και σκηνοθεσία της Μαρίας Σκαφιδά.

Πρόκειται για ένα από τα σημαντικότερα έργα της αρχαίας τραγωδίας, το οποίο φέρνει στο προσκήνιο διαχρονικές συγκρούσεις, όπως εκείνες ανάμεσα στη λογική και το ένστικτο, την εξουσία και την ελευθερία, τον έλεγχο και την ανθρώπινη ανάγκη για έκφραση.

Η νέα προσέγγιση της Αυτοσχέδιας Σκηνής επιχειρεί μια σύγχρονη ανάγνωση του έργου, με βασικά εργαλεία τον αυτοσχεδιασμό, την κίνηση και τη συλλογική δημιουργία, στοιχεία που θα αποτελέσουν τον βασικό άξονα της προετοιμασίας της παράστασης.

Στο πλαίσιο αυτό, η ερασιτεχνική θεατρική ομάδα απευθύνει ανοιχτό κάλεσμα σε όσους και όσες ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στη νέα παραγωγή.

Η πρώτη συνάντηση έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου, στις 8.30 μ.μ., στο Θέατρο Βαγόνι, στο Πάρκο Σιδηροδρόμων.

Για πληροφορίες και δηλώσεις ενδιαφέροντος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 690 867 6277.