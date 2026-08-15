Μεσσηνία: Παρουσιάστηκε το βιβλίο του Αθανασίου Ν. Ράμμου για την Πολυθέα

Με επιτυχία με την παρουσία πλήθους κόσμου πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση του βιβλίου του ιατρού Αθανασίου Ν. Ράμμου Η ζωή στο χωριό – Η εξασφάλιση της αυτάρκειας: Το χωριό Μαλίκι (Πολυθέα), 18ος–20ός αιώνας».

Η παρουσίαση έγινε στο χωριό Πολυθέα τη Δευτέρα με ομιλητές το ζωγράφο Τάσο Αριδά, τον αρχιτέκτονα Γιώργο Γεωργίου και τον ιστορικό Κωνσταντίνο Ηροδότου, με συντονιστή τον Γιάννη Γαλανόπουλο.

Οι ομιλητές παρουσίασαν όψεις των περιεχομένων του βιβλίου και ακολούθησαν δευτερολογίες και παρεμβάσεις από το κοινό.

Δημιουργήθηκε πράγματι μια ατμόσφαιρα διαλόγου για το παρελθόν αλλά και το ζωντανό παρόν των μικρών τόπων. Αξίζει ακόμα να σημειωθεί η παρουσία επιστημόνων από την περιοχή της Τριφυλίας οι οποίοι έθεσαν καίρια ερωτήματα και εμπλούτισαν πραγματικά τον διάλογο.

Το βιβλίο φωτίζει τον τρόπο με τον οποίο οργανώθηκε η ζωή στο Μαλίκι και στα χωριά του ευρύτερου ορεινού όγκου, από παλαιότερες εποχές έως και τα μέσα του 20ού αιώνα. Στο επίκεντρο βρίσκεται η καθημερινή προσπάθεια των κατοίκων να εξασφαλίσουν τα απαραίτητα αγαθά για την επιβίωσή τους, μέσα σε μια κοινωνία όπου βασική παραγωγική και οικονομική μονάδα ήταν η οικογένεια. Η ανάγκη για την εξασφάλιση της στοιχειώδους επάρκειας επηρέαζε καθοριστικά τις σχέσεις μεταξύ των κατοίκων, ενώ η ιδιοκτησία της γης, των μέσων παραγωγής και των προϊόντων αποτελούσε θεμελιώδη αξία, η αμφισβήτηση της οποίας αντιμετωπιζόταν αυστηρά. Παράλληλα, το βιβλίο αναδεικνύει τον περιορισμένο και κυρίως οικογενειακό χαρακτήρα των κοινωνικών σχέσεων, σκιαγραφώντας μια κοινωνία όπου η επιβίωση, η εργασία, η ιδιοκτησία και οι οικογενειακοί δεσμοί διαμόρφωναν την καθημερινή ζωή και τον κοινωνικό ιστό του χωριού.

Κ.Μπ.