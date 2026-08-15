Επιτυχημένη εκδήλωση για τον Δημήτρη Γεωργακά στο Σιδηρόκαστρο

Με την αιγίδα του πανεπιστημίου Πελοποννήσου και του Δήμου Τριφυλίας τιμήθηκε στην γενέτηρά του ο αείμνηστος γλωσσολόγος καθηγητής του Πανεπιστημίου βόρειας Ντακότα Αμερικής Δημήτριος Γεωργακάς.

Ο πρόεδρος της ΤΚ Θανάσης Κυριαζής ανέφερε τη σημασία των προσωπικοτήτων του Σιδηροκάστρου που αποτελούν την χρυσή αλυσίδα. «Ένας κρίκος ήταν και ο Δημήτρης Γεωργακάς που είχαμε χρέος να πράξουμε αυτό», τόνισε. Στη συνέχεια η πρόεδρος των φιλολόγων κοσμήτορας του πανεπιστημίου κυρία Δήμητρα Δελλή παρουσίασε το πλούσιο έργο του στον κόσμο και τη σημασία του στα γράμματα.

Χαιρετισμό απηύθυναν όπου αναφέρθηκαν στην αξιόποινη ενέργεια του προέδρου της Κοινότητας και την αξία του καθηγητή ο αντιπεριφερειάρχης Στάθης Αναστασόπουλος, η αντιδήμαρχος πολιτισμού του Δήμου Τριφυλίας Δήμητρα Ανδρινοπούλου, η πρόεδρος του Συνδέσμου Σιδηροκαστριτών και γενική γραμματέας της Ομοσπονδίας Συλλόγων Συνδέσμων Τριφυλίας Μαρία Λιακάκη, ο Στρατηγός ε.α Παναγιώτης Γεωργακόπουλος. Ενώ η εγγονή του Δήμητρα διάβασε αποσπάσματα από τη ζωή του και ο παρευρισκόμενος εγγονός του καθηγητή έγκριτος δικηγόρος Αθηνών Γιώργος Γεωργακάς. Πέρα από τους ομιλητές ακόμη παραβρέθηκαν ο στρατηγός Δημήτρης Γεωργιόπουλος, ο επί τιμή πρέσβης Χρήστος Κοντοβουνήσιος, ο διοικητής τροχαίας Αθηνών Κωσταντίνος Γεωργακόπουλος, ο λογοτέχνης -ποιητής Κώστας Λιακάκης, ο πρόεδρος του συλλόγου Πλατανιτών Γρηγόρης Καραμπεσίνης, τα μέλη του Δ.Σ του Εξωραϊστικού Λαογραφικού Συλλόγου Δημοσθένης Κακκαβας, ο εκπαιδευτικός Τέλης Γκιουλής και άλλοι. Διαβάστηκαν μηνύματα του τ. Αντιπροέδρου Βουλής Βύρωνα Πολύδωρα και του ελληνοαμερικανικού ινστιτούτου. Στο τέλος προσφέρθηκε στους παρευρισκόμενους πλούσια δεξίωση.