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Πέμπτη, 20 Αυγούστου 2026 17:17

Εκδήλωση για τον Νικηταρά στο Τουρκολέκα Μεγαλόπολης

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Εκδήλωση για τον Νικηταρά στο Τουρκολέκα Μεγαλόπολης

Navarino Agora

Εκδήλωση μνήμης προς τιμήν του Νικηταρά θα πραγματοποιηθεί μεθαύριο Σάββατο 22 Αυγούστου στην κοινότητα Τουρκολέκα του Δήμου Μεγαλόπολης.

Το Τουρκολέκα είναι η ιδιαίτερη πατρίδα της οικογένειας του θρυλικού ήρωα της Ελληνικής Επανάστασης του 1821, Νικηταρά (Νικήτα Σταματελόπουλου).

Σύμφωνα με το πρόγραμμα στις 6 μ.μ. υπάρχει προσέλευση επισήμων στο χώρο του ηρώου του Νικηταρά και στις 6.15 μ.μ. θα τελεστεί επιμνημόσυνη δέηση. Στις 6.30 μ.μ. θα εκφωνηθεί ο πανηγυρικός της ημέρας από τον πρώην δήμαρχο Μεγαλόπολης – εκπαιδευτικό Διονύση Παπαδόπουλο.

Θα ακολουθήσει στις 6.45 μ.μ. κατάθεση στεφάνων, ενώ θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή και θα γίνει ανάκρουση του εθνικού ύμνου.

Μετά το τέλος των εκδηλώσεων ο Δήμος Μεγαλόπολης θα παραθέσει μπουφέ με γλυκά και αναψυκτικά.

Διοργανωτές της εκδήλωσης είναι ο Δήμος Μεγαλόπολης, η τοπική κοινότητα Τουρκολέκα και οι πολιτιστικοί σύλλογοι Τουρκολεκαίων.

Κατηγορία Εκδηλώσεις
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