Βραδιά τραγουδιού, πιάνου και όπερας στο Φεστιβάλ Κορώνης

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει έργα των Mozart, Schumann, Bartók, Bridge, Bach, Händel, Debussy, Grieg, Rossini, Gershwin, Richard Strauss και άλλων συνθετών, σε μια μουσική διαδρομή από το κλασικό ρεπερτόριο έως τον 20ό αιώνα. Συμμετέχουν η σοπράνο Olivia Warburton και ο πιανίστας Finnegan Downie Dear, ενώ guest musician είναι η Ιωάννα Γαϊτάνη στο βιολί. Τα εισιτήρια κοστίζουν 12, 10 και 7 ευρώ, ενώ η είσοδος είναι ελεύθερη για άτομα κάτω των 18 ετών. Η προπώληση γίνεται μέσω του ticketservices.gr και από το κατάστημα «Αλντεμπαράν».