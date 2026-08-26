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Τετάρτη, 26 Αυγούστου 2026 09:44

Αφιέρωμα στον Νησιώτη ποιητή Γιώργο Μαρκόπουλο στο Πάρκο της Μεσσήνης

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Αφιέρωμα στον Νησιώτη ποιητή Γιώργο Μαρκόπουλο στο Πάρκο της Μεσσήνης

Navarino Agora

 

Αφιέρωμα στη ζωή και το έργο του Νησιώτη ποιητή Γιώργου Μαρκόπουλου θα πραγματοποιηθεί στις 9 μ.μ. στο αμφιθέατρο Πάρκου Μεσσήνης, στο πλαίσιο των πολιτιστικών δράσεων «Messene Encounters  2026 - Από τα Ιθωμαία στο βίωμα».

Η εκδήλωση, με τίτλο «Πατρίδα μου είναι πλέον η μνήμη», περιλαμβάνει την παρουσίαση Θεατρικού Αναλογίου, εμπνευσμένου από τη ζωή, τη διαδρομή και τη στιχουργική του ποιητή. Τη σύλληψη, τη δραματουργική σύνθεση και τη σκηνοθετική επιμέλεια υπογράφει ο φιλόλογος Νίκος Φουσιάνης. Την εκδήλωση συνδιοργανώνουν ο Θεατρικός Ομιλος Λυκείου Μεσσήνης, το Σωματείο Εθελοντών Μεσσήνης, ο Σύλλογος «Ο Πάμισος», ο Δήμος Μεσσήνης και η Περιφέρεια Πελοποννήσου. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.

Κατηγορία Εκδηλώσεις
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