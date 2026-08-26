“Λευκή Νύχτα” στην Τρίπολη

Με στόχο η αγορά της Τρίπολης να αποτελέσει για ακόμη μία φορά σημείο συνάντησης, ψυχαγωγίας και διασκέδασης, πραγματοποιείται αύριο, Πέμπτη 27/8, η Λευκή Νύχτα, με τη συμμετοχή του Εμπορικού Συλλόγου, του Δήμου Τρίπολης, του Επιμελητηρίου Αρκαδίας και των επαγγελματικών φορέων της πόλης.

Οι εκδηλώσεις θα ξεκινήσουν από το πρωί και θα συνεχιστούν καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, με τα εμπορικά καταστήματα να λειτουργούν έως αργά το βράδυ. Παράλληλα, έχουν προγραμματιστεί δράσεις και δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους. Στην πλατεία Πετρινού, djs θα αναλάβουν τη μουσική διασκέδαση, δίνοντας συνέχεια στη βραδιά και μετά το κλείσιμο των καταστημάτων. Στις δράσεις συμμετέχουν και οι Πρόσκοποι Τρίπολης, οι οποίοι θα πραγματοποιήσουν δραστηριότητες στην κεντρική πλατεία Αγίου Βασιλείου. Παράλληλα, δύο χορευτικοί σύλλογοι της πόλης θα παρουσιάσουν χορευτικά δρώμενα, εμπλουτίζοντας το πρόγραμμα.