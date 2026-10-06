Ο Καρβέλας κατά της Βίσση για τη συναυλία στο ΟΑΚΑ

Ανακοίνωση σε ιδιαίτερα οξείς τόνους εξέδωσε ο συνθέτης και στιχουργός Νίκος Καρβέλας κατά της τραγουδίστριας Άννας Βίσση, στην οποία επιλέγει να μιλήσει ανοιχτά για όσα έχουν συμβεί το τελευταίο διάστημα με τη δημοφιλή ερμηνεύτρια στο φόντο της μεγάλης συναυλίας στο ΟΑΚΑ.

Κατόπιν των δημοσιευμάτων για την απουσία του από το μεγάλο live και όσων συνεχίστηκαν να λέγονται σχετικά με την οικονομική διαφωνία και με τα ποσά που φέρεται να διεκδικεί, ο κ. Καρβέλας με την ανακοίνωσή του, επιχειρεί να παρουσιάσει προς το κοινό τη δική του εκδοχή.

Όπως εξηγεί αναλυτικά στο 4σέλιδο δελτίο Τύπου, ο κ. Καρβέλας ενημερώθηκε από τους ιθύνοντες της εταιρείας παραγωγής πως δεν πρόκειται να πληρωθεί για τα δικαιώματα των τραγουδιών του που ερμήνευσε η Άννα Βίσση στη μεγάλη συναυλία, τα οποία μάλιστα ήταν τα 47 από τα συνολικά 50 τραγούδια της βραδιάς.

Η αιτιολογία που του δόθηκε ήταν πως το κόστος της συναυλίας ήταν τεράστιο. Μάλιστα, ενημερώθηκε την ημέρα της συναυλίας πως οι υπεύθυνοι της παραγωγής δεν επιθυμούσαν να καθίσουν δίπλα του στις κερκίδες και πως, σε διαφορετική περίπτωση, θα του απαγορευόταν η είσοδος στο στάδιο.

Αυτό που έδειξε να τον ενοχλεί βαθύτατα ήταν το γεγονός πως η Νίκη Βίσση, αδελφή της Άννας, του μετέφερε πως η τραγουδίατρια ήταν ενήμερη και σύμφωνη με αυτόν τον όρο.

Όπως υποστηρίζει ο κ. Καρβέλας, επί σειρά ετών αποφάσιζαν μαζί τον χρόνο, τον τόπο και τον τρόπο με τον οποίο θα παρουσιάζονταν τα τραγούδια του. Η ενημέρωση της Βίσση για τη συναυλία στο ΟΑΚΑ όμως, του προκάλεσε προβληματισμό, επειδή θεωρούσε ότι σε έναν χώρο τέτοιου μεγέθους το κοινό δεν θα μπορούσε να απολαύσει τα τραγούδια, ενώ οι τιμές των εισιτηρίων άγγιζαν ακόμη και τα 400 ευρώ.

Όσον αφορά το θέμα του κόστους των εισιτηρίων, ανέφερε αναλυτικά: «Η Άννα έχει πάρει μία κατεύθυνση, τόσο σε επίπεδο καλλιτεχνικό όσο και σε επίπεδο δημόσιας παρουσίας, που δεν με βρίσκει σύμφωνο. Οι ως τώρα συναυλίες μας είχαν στο επίκεντρό τους τη δύναμη των τραγουδιών, την ερμηνεία της Άννας και, πάνω από όλα, την αλληλεπίδραση του κοινού με τη μουσική μας. Είναι αλήθεια ότι κατά καιρούς έχουμε κάνει με την Άννα μεγάλες και εντυπωσιακές παραγωγές. Όμως το μέγεθος και ο εντυπωσιασμός δεν ήταν ποτέ αυτοσκοπός.

Όταν η Άννα με ενημέρωσε για τη συναυλία που ήθελε να κάνει στο ΟΑΚΑ, προβληματίστηκα ιδιαίτερα. Πίστευα ότι το κοινό μας δεν θα απολάμβανε πραγματικά τα τραγούδια μας σε έναν τέτοιο τεράστιο χώρο. Πολύ περισσότερο όταν οι τιμές των εισιτηρίων έφταναν μέχρι και τα 400 Ευρώ. Σέβομαι απόλυτα όσους στερήθηκαν για να αγοράσουν εισιτήριο για τη συναυλία αυτή. Αλλά εγώ αντιλαμβάνομαι την τέχνη μου ως μια τέχνη λαϊκή και προσιτή. Με το κοινό να ευχαριστιέται την αμεσότητα και να διασκεδάζει μαζί και δίπλα με τους καλλιτέχνες.

Δεν μπορώ να δεχτώ ότι όσοι δεν μπορούν να δώσουν πολλά χρήματα θα καταλήξουν να ακούνε τα τραγούδια μου από θέσεις με μειωμένη ως καθόλου ορατότητα, σε ένα αχανές γήπεδο. Άλλο να προσφέρεται ένα ωραίο θέαμα, και άλλο τα τραγούδια να γίνονται δευτερεύον, συνοδευτικό υλικό για ένα φαραωνικό “υπερθέαμα” εικόνας που το παρακολουθείς από γιγαντοοθόνες.

Δεν είναι θέμα επιλογής “χώρων”. Είναι σύγκρουση μεταξύ τελείως διαφορετικών προθέσεων και οραμάτων. Σύγκρουση μεταξύ δύο ασύμβατων καλλιτεχνικών αντιλήψεων».

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