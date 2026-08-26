Διήμερη έκθεση μορφολογίας σκύλων στην Καλαμάτα

Διήμερη έκθεση μορφολογίας σκύλων θα πραγματοποιηθεί το Σαββατοκύριακο στην Καλαμάτα, από τις 7 μ.μ. και μετά κάθε ημέρα. Ο Κυνοφιλικός Ομιλος Μεσσηνίας διοργανώνει το διεθνές διήμερο «Night Dog Show by the Sea», στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής, με την υποστήριξη του Δήμου Καλαμάτας και της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Η έκθεση του ΚΟΜ, αποτελεί μία από τις παλαιότερες στην Ελλάδα, με σταθερή παρουσία τα τελευταία τουλάχιστον 25 χρόνια. Εχει αναγνωριστεί από κυνόφιλους και κριτές εντός και εκτός Ελλάδας. Στη φετινή διοργάνωση, που συμπίπτει με τη Λευκή Νύχτα της Καλαμάτας, έχουν κληθεί και θα συμμετάσχουν κορυφαίοι κριτές, όπως η Ντάγκμαρ Κλέιν, ο Μάριαν Ντραγκανέσκου, καθώς και η αντιπρόεδρος του Κυνολογικού Ομίλου Ουκρανίας, Μαρία Γκβοσντίεβα.

Στην έκθεση συμμετέχουν ακόμη η Αστα Βαϊτιεκούνιενε, η Σίσσυ Αδραμιτλή και ο Κώστας Κωνσταντάκης. Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να μιλήσουν με εκτροφείς, να ενημερωθούν για τη φυλή που τους ενδιαφέρει και να γνωρίσουν νέες φυλές. Για λόγους ασφάλειας, στον χώρο δεν επιτρέπεται η είσοδος σκύλων που δεν συμμετέχουν στη διοργάνωση. Η είσοδος είναι ελεύθερη.

(Φωτογραφία αρχείου)