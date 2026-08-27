Μουσική εκδήλωση για τη Μαρία Κάλας στο Νεοχώρι Ιθώμης

Μουσική εκδήλωση αφιερωμένη στη μεγάλη Ελληνίδα σοπράνο Μαρία Κάλλας, με τίτλο «Οι μνήμες και οι αγάπες του φεγγαριού», θα πραγματοποιηθεί απόψε στις 9 μ.μ. στο Νεοχώρι Ιθώμης, τόπο που συνδέεται με τις ρίζες της μεγάλης καλλιτέχνιδας.

Στην 9η Βραδιά Λυρικού Τραγουδιού, που διοργανώνει ο Δήμος Οιχαλίας, συμμετέχουν η σοπράνο Ελένη Καλογράνη και ο πιανίστας Ορφέας Δέμης, παρουσιάζοντας ένα ξεχωριστό πρόγραμμα λυρικού τραγουδιού. Πρόκειται για μια βραδιά αφιερωμένη στη μουσική, τη μνήμη και την καλλιτεχνική κληρονομιά της Μαρίας Κάλλας. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.