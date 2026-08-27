Το καλλιτεχνικό πρόγραμμα της “Λευκής Νύχτας” στην Καλαμάτα

Με συναυλίες και μουσικές εκδηλώσεις θα πλαισιωθεί η 12η Λευκή Νύχτα Καλαμάτας, η οποία θα πραγματοποιηθεί το ερχόμενο Σάββατο.

Το πρόγραμμα ανοίγει στις 8.30 μ.μ. στην πλατεία 23ης Μαρτίου, όπου το Καλλιτεχνικό Στέκι και η K.S. Band θα δώσουν το μουσικό έναυσμα της βραδιάς. Στο τραγούδι συμμετέχουν οι Ματίνα Σταματοπούλου, Αρης Σπουρδαλάκης και Δήμητρα Στασινάκη, ενώ τη μουσική ομάδα αποτελούν οι Κωνσταντίνος Κατελάνος (τρομπέτα), Αναστασία Κατσούλη (φλάουτο), Ερατώ Γεωργακίλα (ακορντεόν), Σπύρος Σταυρόπουλος και Νίκος Τζιάβας (κιθάρες), Γιάννης Κατσούλης (τύμπανα), Παναγιώτης Γιάνναρος (μπάσο) και Πέτρος Κατσούλης (πιάνο - ενορχηστρώσεις).

Στις 9 μ.μ. στην κεντρική πλατεία Καλαμάτας θα πραγματοποιηθεί η μεγάλη συναυλία με τον Πάνο Μουζουράκη, σε διοργάνωση του Δήμου Καλαμάτας και της Κ.Ε. «Φάρις». Η 12η Λευκή Νύχτα θα συνοδευτεί παράλληλα από διευρυμένο ωράριο των εμπορικών καταστημάτων έως τις 2 τα ξημερώματα, με ειδικές προσφορές και εκπτώσεις.