Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας αύριο στο Ανοιχτό Θέατρο

Ο δημοφιλής κωμικός παρουσιάζει ένα πρόγραμμα περίπου 90 λεπτών – αν και, όπως συνηθίζει, η διάρκεια μπορεί να αποδειχθεί απρόβλεπτη – γεμάτο ατάκες, πρόζα, αυτοσχεδιασμούς και χαρακτήρες. Το «Tsouvelas II», όπως περιγράφεται χαρακτηριστικά από την παραγωγή, «προσγειώνεται» στη σκηνή επιχειρώντας να αποφορτίσει τη βαρύτητα της καθημερινότητας μέσα από το γνώριμο ύφος του Αλέξανδρου Τσουβέλα και τη διαρκή αλληλεπίδρασή του με το κοινό. Γήινοι και… «εξωγήινοι» χαρακτήρες, απρόβλεπτες στιγμές και επίκαιρο χιούμορ συνθέτουν μια βραδιά που απευθύνεται στους φίλους του stand up comedy.

Την παραγωγή υπογράφει η Moonwalk Events. Προπώληση μέσω more.com.